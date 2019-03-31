200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре
Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости
С приходом весны днепряне сменили теплые ботинки на беговые кроссовки, чтобы принять участие в спортивном марафоне.
30 марта в Днепре состоялся традиционный для города забег на 15 километров вдоль набережной. Участие в состязании принимали взрослые и дети.
Забег собрал более 200 участников. Для спортсменов приготовили дистанции на 15 километров, 500 и 100 метров.
Побороться за грамоты и призовой фонд горожане могли в индивидуальных и командных зачетах. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы в 300, 500 и 700 грн, 5-километровые — 150, 250 и 350 грн, а маленькие участники получили сладости и памятные грамоты.
Напомним, в Днепре ко Дню влюбленных устроили романтический забег – Run For Love (Бег ради любви). Мероприятие состоялось в парке имени Глобы и традиционно собрало большое количество неравнодушных к спорту горожан.
А в Черкассах прошел марафон по льду Днепра. Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра.
Ранее в Мариуполе горожане в первый день нового года устроили забег, по условиям которого было необходимо преодолеть в новогодних костюмах пять километров, совершив пять кругов по 900 метров вокруг Театральной площади и сквера.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " 200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В центре Киева 6-7 апреля запретят движение транспорта из-за полумарафона
Ограничения коснутся Контрактовой площади и прилегающих улиц
Железная леди: украинка, покорившая Эверест, побежит марафон в Северной Корее
Ирина Галай получила визу в одну из самых закрытых стран мира и готова пробежать там марафон