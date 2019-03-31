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200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре

Сегодня, 20:04

Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости

200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре Днепр Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости

С приходом весны днепряне сменили теплые ботинки на беговые кроссовки, чтобы принять участие в спортивном марафоне.

30 марта в Днепре состоялся традиционный для города забег на 15 километров вдоль набережной. Участие в состязании принимали взрослые и дети.

Забег собрал более 200 участников. Для спортсменов приготовили дистанции на 15 километров, 500 и 100 метров.

Побороться за грамоты и призовой фонд горожане могли в индивидуальных и командных зачетах. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы в 300, 500 и 700 грн, 5-километровые — 150, 250 и 350 грн, а маленькие участники получили сладости и памятные грамоты.

Напомним, в Днепре ко Дню влюбленных устроили романтический забег – Run For Love (Бег ради любви). Мероприятие состоялось в парке имени Глобы и традиционно собрало большое количество неравнодушных к спорту горожан.

А в Черкассах прошел марафон по льду Днепра. Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра.

Ранее в Мариуполе горожане в первый день нового года устроили забег, по условиям которого было необходимо преодолеть в новогодних костюмах пять километров, совершив пять кругов по 900 метров вокруг Театральной площади и сквера.

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Тег забег, марафон

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АВТОР:

Журавель Виктория

Источник:

Сегодня

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