200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре

Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости

200 человек приняли участие в забеге вдоль набережной в Днепре Журавель Виктория 2019-03-31T20:04:00+03:00 Днепр Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы, а маленькие участники получили сладости























С приходом весны днепряне сменили теплые ботинки на беговые кроссовки, чтобы принять участие в спортивном марафоне.

30 марта в Днепре состоялся традиционный для города забег на 15 километров вдоль набережной. Участие в состязании принимали взрослые и дети.

Забег собрал более 200 участников. Для спортсменов приготовили дистанции на 15 километров, 500 и 100 метров.

Побороться за грамоты и призовой фонд горожане могли в индивидуальных и командных зачетах. Победители самой длинной дистанции заработали денежные призы в 300, 500 и 700 грн, 5-километровые — 150, 250 и 350 грн, а маленькие участники получили сладости и памятные грамоты.

Напомним, в Днепре ко Дню влюбленных устроили романтический забег – Run For Love (Бег ради любви). Мероприятие состоялось в парке имени Глобы и традиционно собрало большое количество неравнодушных к спорту горожан.

А в Черкассах прошел марафон по льду Днепра. Участники забега преодолевали дистанцию в 42 километра.

Ранее в Мариуполе горожане в первый день нового года устроили забег, по условиям которого было необходимо преодолеть в новогодних костюмах пять километров, совершив пять кругов по 900 метров вокруг Театральной площади и сквера.

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АВТОР: Журавель Виктория Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.