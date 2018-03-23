230 услуг на одном сайте: как в Днепре быстро жениться и получить паспорт без очереди

Жители Днепропетровской области могут заказать целый ряд административных услуг, не выходя из дома. Отныне оформить субсидию, получить выплаты при рождении ребенка, получить паспорт без очередей можно онлайн благодаря порталу iGov, который собственными силами создавали волонтеры. Чиновники Днепропетровской ОГА первыми в стране решились перевести в сеть 100% услуг. "Сегодня" выяснила, как работает система.

На сайте igov.org.ua для жителей Днепропетровской области уже доступны более 230 различных услуг госорганов и есть еще отдельная категория бизнес-услуг. Чтобы воспользоваться ими, необходимо пройти авторизацию при помощи программы BankID, IDcard или Сертификата электронно-цифровой подписи. Например, если вы решили пройти идентификацию через банк, то портал запросит дату рождения, ИНН, скан-копию документов и адрес проживания. Далее нужно создать логин и пароль.

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Сайт предоставляет развернутую информацию об услугах, общие сведения и законодательную базу, ссылки, переходя по которым пользователь попадает на страницы регистрации админуслуг. На каком этапе обработки находится заказанная услуга, можно узнать в разделе "Мой журнал".

Одна из необычных услуг на сайте — онлайн-бракосочетание, которым воспользовалось уже больше 2000 человек. Она позволяет молодым парам подавать онлайн заявление на регистрацию и уже через сутки заключать брак.

"За 2017 год сайт обработал более 607 000 обращений. Большим спросом пользуются автоматические запросы в реестры МВД и ДФС, паспортные услуги, услуги связанные с регистрацией места проживания, и соцпомощь", — рассказала "Сегодня" руководитель проекта в Днепре Татьяна Золотова.

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Теперь цель чиновников — перевести 100% услуг в Днепропетровской области в интернет. "Сейчас вкладываются ресурсы в переход iGov на баланс Днепропетровской областной администрации, а также масштабное реформирование всех услуг в области", — подчеркивает Золотова.



Между тем горожане, которым довелось пользоваться порталом, говорят об удобном интерфейсе и проблемах получения услуг в реальной жизни.

"Проблем с регистрацией не возникло. Сайт удобный, все доступно. Нравится, что можно прочесть об интересующей тебя услуге. Я регистрировала ребенка в садик, однако в самом садике мою заявку до сих пор не подтвердили", — делится своим мнением о портале жительница Днепра Наталья Миргородская.

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