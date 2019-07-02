40 тысяч гривен за информацию: в Днепре ищут жестокого живодера

Изверг замучил до смерти 17 кошек

В Днепре за информацию о жестоком живодере заплатят 40 тысяч гривен. Изверг до смерти замучил минимум семнадцать кошек.

Тела животных находили прохожие рядом с центральным проспектом города. Над животными жестоко издевались – у них были отрезаны лапы. Фотодоказательства в соцсетях показал заместитель городского головы. За информации он пообещал отдать свою зарплату за месяц. Несколько пользователей написали в комментариях, что умножат вознаграждение.

"Вознаграждение будет выплачено человеку, который сообщит о том, кто это сделал. Если информация подтвердится, если факт действительно будет установлен, что информация является объективной, я лично сам выдам (деньги-ред.) человеку", – рассказал "Сегодня" заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киеве появится полиция по защите собак и кошек. Новая полиция будет бороться с живодерами.

Также мы писали о том, что во Львовской области для выброшенной из окна многоэтажки кошки нашли новую семью. Подростки выбросили животное с девятого этажа и сняли это на видео.

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