500-килограммовую авиабомбу обнаружили в Днепропетровской области

Сегодня, 09:24

Авиабомба относится ко временам Второй мировой войны

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Группа пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области обнаружила взрывоопасный предмет возле поселка Заря в Васильковском районе Днепропетровской области. Его идентифицировали как 500-киллограмовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500 времен Второй мировой войны, сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.

Авиабомбу обнаружили во время проведения земляных работ на открытой местности неподалеку от поселка и после сообщения на место обнаружения авиационной бомбы направилась аварийно-спасательная группа ГСЧС.

"В 13:30 пиротехники изъяли бомбу и в 14:30 путем контролируемого подрыва она была уничтожена. Место происшествия обследовано, дополнительных взрывоопасных предметов не обнаружено", – говориться в сообщении.

Напомним, 3 мая, в районе 15 часов в Днепре эвакуировали посетителей торгового центра "Приозерный" из-за сообщения о заминировании автомобиля возле ТРЦ. Как сообщают очевидцы, о тревоге сообщили посетителям торгового центра по громкоговорителю на нескольких языках. Также звучала сирена.

Ранее, в Италии эвакуировали 11,3 тыс. человек из-за найденной бомбы времен Второй мировой войны. Внутри бомбы находилось 13 кг тротила.

Также в районе главного вокзала Берлина обнаружили 500-килограммовый снаряд времен Второй мировой. В общей сложности покинуть свои квартиры будут вынуждены около десяти тысяч человек.
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