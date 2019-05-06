9 мая в Днепре: какие сюрпризы ждут горожан и где пройдет празднование

Возле диорамы раздадут маки, а внутри — проведут экскурсию с планшетом

По традиции 9 мая к памятнику «Вечная Слава» днепряне принесут цветы. Фото: dnepr.com.

Днепр готовится торжественно отметить День памяти и примирения, а также День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Так, горожан ждет митинг-реквием, возложение цветов к монументу "Вечная Слава", праздничный концерт с участием городских творческих коллективов, высаживание деревьев и полевая кухня. Корреспондент "Сегодня" выяснил, какие еще сюрпризы ждут горожан и где пройдет празднование.

ГДЕ БУДЕМ ГУЛЯТЬ. Ежегодно в праздничные дни в стенах диорамы "Битва за Днепр"

(пр-т Дмитрия Яворницкого, 16) проводится познавательная экскурсия по реконструкции освобождения Днепропетровской области от немецких войск. Этот год не станет исключением. Местных жителей и гостей города экспозиция примет после недавней масштабной реставрации.

"В праздничные дни у нас запланирована экскурсия по диораме и акция примирения, во время которой горожанам будут раздавать маки. Во время экскурсии состоится показ фильма о форсировании Днепра. Один идет 7 минут, второй — 15 минут. 45-минутная экскурсия у нас тоже обновлена, ее проводят при помощи планшета. Герои будут освещены специальным прожектором. Детский билет обойдется в 10 гривен, взрослый — 50 гривен", — рассказала "Сегодня" экскурсовод диорамы "Битва за Днепр" Виктория Чиричь.

В День памяти и примирения, 8 мая, в Музее АТО (пр-т Дмитрия Яворницкого, 16) состоится акция "Две войны — Украина одна" (начало 10:20). Ее решили посвятить памяти родственников бойцов, воевавших на востоке Украины.

"Мы покажем фрагменты записанные в 2019 году. Видеозаписи воспоминаний очевидцев о событиях 1939—1945 годов. Фотографии и документы воинов-защитников от нацистской агрессии, которые бережно хранятся в семейных архивах бойцов АТО. Презентация подготовлена ​​на материалах двух проектов нашего музея. Первый проект называется "Вторая мировая война: воспоминания очевидцев". В рамках него сотрудники Музея АТО провели 47 видеозаписей интервью с ветеранами Второй мировой войны и свидетелями оккупации. Второй проект "Миссия третьего поколения" включает материалы 60 аудиозаписей проведенных нами интервью с бойцами АТО", — сообщают организаторы на странице мероприятия в социальной сети.

Не обойдется также без традиционных торжественных церемоний. Так, 9 мая в 9:00 горожане могут присоединиться к возложению цветов к монументу "Вечная Слава" и почтить память погибших. Уже через час на Сичеславской Набережной стартует праздничный марафон, в рамках которого состоится концерт, чтение стихов, выступление городских творческих коллективов, показ киноленты, а также фотовыставка "Днепр 1939—1945". Здесь же планируют оборудовать тематическую фотозону.

В молодежном парке "Новокодакский" ветеранов и горожан ждет полевая кухня, а также акция "Дерево памяти", на которой ветераны высадят деревья.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ОХРАНА. Все департаменты Днепровского городского совета задействованы в подготовке к празднику. В частности, департаменту гуманитарной политики необходимо установить техническое оборудование и обеспечить творческое выступление во время празднования. А подопечные департамента благоустройства и инфраструктуры займутся уборкой территории после праздничных мероприятий, а также установкой биотуалетов и контейнеров для мусора. Кроме того, департамент общественного порядка и гражданской защиты в праздничные дни обеспечит охрану правопорядка во всех местах массового скопления людей.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ №99/2019 "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины". Как сообщается на сайте главы Украинского государства, указ и предписываемые им мероприятия подписаны "с целью чествования подвига украинского народа в борьбе за свободу, увековечения памяти погибших во Второй мировой войне, надлежащего празднования в 2019 году Дня памяти и примирения, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины".

Между тем, на празднование Дня Победы в Москве не приедет ни один иностранный лидер.

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