Адвокаты ремонтировавшего мост в Днепре Беккера заявили о претензиях к прокурорам

Защитники утверждают, что сторона обвинения не предоставляет суду все необходимые документы

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В СИЗО остается один из семи фигурантов дела о хищении 29 миллионов гривен.

Адвокаты руководителя компании-подрядчика хотели сегодня обжаловать его заключение под стражу, но подозреваемого не привезли из СИЗО в Апелляционный суд. А суд первой инстанции до сих пор не передал материалов дела.

Кроме того, защита бизнесмена Николая Беккера обвиняет прокуроров в том, что отчет о качестве работ на мосту предоставили судьям не полностью.

"Весь объем экспертизы, методика, фото – на сегодняшний день прокуратура эти элементы утаивает. Правоохранительные органы фактически сегодня подменили этот отчёт, и подложили его под хозяйственную деятельность, под документы хозяйственной деятельности, изъятые у господина Беккера", – заявил адвокат Михаила Беккера Константин Глоба.

Как сообщалось, ремонт Центрального моста в Днепре подошел к концу – после тестирования на переправе троллейбусной сети, запуска бесплатных автобусов и инспекции от мэра города Бориса Филатова – объект досрочно сдали в эксплуатацию.

Напомним, открыть переправу по условиям пари между президентом Украины Владимиром Зеленским и мэром Днепра Борисом Филатовым, которое они заключили во время рабочей поездки главы государства в Днепр, должны на День города – 14 сентября.

В случае если ремонт окончат в срок, на открытие моста должен приехать гарант, если же мост закончить не успеют — Филатову придется написать заявление об увольнении.

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