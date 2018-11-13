Аэродром в Днепропетровской области впервые за 18 лет принял самолет: видео

В Днепропетровской области военные летчики впервые с 2000 года совершили посадку самолета на аэродром Долгинцево, что под Кривым Рогом. Пока функционирует только одна ВПП. Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВС Украины.

По словам начальника по логистике КВС ВСУ Виктора Кириченко, аэродром принял военно-транспортный самолет Ан-26. Работы над восстановлением ВПП велись полтора года. Следующим шагом станет восстановление рулежных дорожек и стоянки для самолетов – это произойдет уже в 2019 году.

Напомним, к 2023 году должны провести реконструкцию аэродромных комплексов в аэропортах Винница, Днипро, Мукачево и Черновцы. На это выделены деньги из правительственной целевой программы.

Как ранее заявлял министр инфраструктуры Владимир Омелян, в Украине планируется строительство 10-15 маленьких аэропортов, которые будут обеспечивать внутренние перевозки. Министр уверен, что летать на самолетах должен каждый второй украинец.

Тем временем, Россия взялась за новый инфраструктурный проект на оккупированном полуострове – строительство новой взлетно-посадочной полосы (ВПП) на военном аэродроме "Бельбек". Соответствующие снимки были сделаны со спутника, заявили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).