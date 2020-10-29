Алина услышит шум листьев: Фонд Рината Ахметова подарил шестилетней девочке шанс на нормальную жизнь

Больше всего она мечтает учиться в школе и иметь много друзей. Но в этом году даже не пошла в первый класс. Из-за недостатка слуха шестилетняя Алина почти потеряла контакт с окружающими. Однако у девочки появился шанс вернуться к нормальной жизни.

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Они часто гуляют вместе. От младшей сестры брат – ни на шаг. И не удивительно, потому Алину нельзя оставлять на улице одну. И дело не в возрасте девочки. Проблема в том, что она плохо слышит.

"В обычном тоне с ней не поговоришь, ей нужно постоянно говорить громче, чтоб она слышала", – объясняет брат Алины Александр Лобко.

Из-за недостатка слуха девочка чувствует себя дискомфортно в компании сверстников.

"Бывает, дети к ней подходят, что-то спрашивают, начинают общаться – она ​​отдаляется, потому что она плохо слышит", – рассказывает мама Алины Анна Лобко.

Проблема возникла год назад, после тяжелой болезни.

"В пять с половиной лет мы переболели вирусной инфекцией, очень сильной. Пили антибиотик долго, и спустя месяц-два обратили внимание на то, что ребенок плохо слышит, постоянно переспрашивает", – говорит Анна.

Специалисты сразу предупредили – слух не вернется. Для того, чтобы жить полноценной жизнью, ребенок с сенсоневральной тугоухостью обязательно должен носить специальные устройства.

"Надевая слуховые аппараты, ребенок учится нормально воспринимать звуки и нормально воспроизводить. То есть, речь улучшается, выравнивается. Ребенок начинает выговаривать те звуки, которые раньше не проговаривались", – объясняет слухопротезистка Ирина Банник.

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Но цена современных аппаратов – высокая, особенно – для семьи переселенцев, которые уже имеют проблемы со здоровьем.

"Наша семья не в состоянии купить такие аппараты. В нашей семье два инвалида, и только один работающий человек, поэтому для нас это очень дорого", – говорит мама Алины.

Тогда и обратились в Фонд Рината Ахметова. Там – помогли.

"Это было счастье, радость, конечно. Все вокруг тоже обрадовались, и Алина обрадовалась, что у нее будут аппараты хорошие, что она будет слышать", – рассказывает Анна Лобко.

Фонд Рината Ахметова поддержал шестилетнюю Алину, как и многих других детей с тугоухостью. В рамках проекта "Теперь я слышу!" почти 190 мальчишек и девчонок получили современные слуховые аппараты.

"Хочу за внучку сказать спасибо большое Ринату Леонидовичу, что она сможет теперь развиваться нормально, пойти в нормальную школу, что она теперь может услышать и шум листьев, и свою любимую белочку", – радуется бабушка Алины Татьяна Бесчастная.

Сама Алина – также счастлива! И уже мечтает о том, что пойдет в первый класс в следующем году.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как Фонд Рината Ахметова подарил семье Овчиевых из Харькова надежду на полноценное развитие маленькой Айлин.

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Также мы писали о том, что Фонд Рината Ахметова, согласно опросам социологов, – самая известная благотворительная организация в Украине.

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