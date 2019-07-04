Антиквариат на продажу: в Днепре активно торгуют через всемирную сеть

За 15 копеек просят 1000 гривен, а картина Гайко обойдется в 327 тысяч











В Днепре коллекционеры зарабатывают на антиквариате: на досках объявлений в сети можно встретить десятки самых разнообразных лотов. Здесь предлагают старинные монеты, бронзовые статуи, вазы, оружие, картины и часы. Цена одного лота стартует от 100 грн.

При этом стоимость предмета старины зависит непосредственно от его уникальности. Например, за винтажную французскую статую продавец просит 26 000 гривен. Корреспондент "Сегодня" узнал, где покупать антиквариат и чем богаты коллекционеры.

ГДЕ ПОКУПАЮТ.

С приходом интернета обзавестись раритетной вещицей стало в разы проще, ведь ежедневно на онлайн-досках объявлений появляются сообщения о продаже антикварных предметов. Купить старинную монету или книгу посредством сайта можно всего в несколько кликов. Однако профессиональные коллекционеры не всегда пользуются услугами сети, а часто выходят за ее пределы.

"Папа занялся коллекционированием еще в детстве. Собирал марки, вел альбом, а уже впоследствии увлекся старинными монетами со всего мира. Когда жил в Крыму, большую часть лотов приобретал на тематических рынках. В Днепре такой был, а может, есть до сих пор, возле театра Шевченко. Там по определенным дням собираются коллекционеры и выкладывают свое добро", — рассказала "Сегодня" днепрянка Яна Кривобок.

Она добавила, что ее отец в основном покупает у знакомых антикваров или друзей.

"Сейчас много подделок, поэтому папа ищет подтверждение авторитетности коллекционера, у которого хочет что-то купить. Например, читает отзывы на форумах, спрашивает о нем у общих знакомых", – подчеркнула днепрянка.

ДЕНЬГИ.

Среди любителей старины особым спросом пользуются монеты, которые во время чеканки были изготовлены с допущением ошибок или же на которых есть особый штамп. Такие лоты зачастую могут стоить несколько тысяч гривен.

Например, за медную украинскую монету номиналом в 25 копеек 1994 года выпуска коллекционер просит 1000 гривен, а за советские 15 копеек, отчеканенные в 1980 году, — 19 000 грн. К слову, это даже не предельная цена за советские 15 копеек: в интернете можно найти лот и за 21 000 грн.

"Я продаю советские монеты, банкноты и марки. Монеты номиналом в 15 копеек в отличном состоянии. Готов отдать за 20 000 грн. Поставил такую цену потому, что эта монета с редким советским штампом, который можно было найти только в наборах монет. Есть еще 10 копеек 1985 года выпуска. Отдаю за 7800 грн", — поделился своими размышлениями продавец Виталий.

Отметим, что спросом пользуются не только деньги прошлого века. Разбогатеть можно даже на продаже современных купюр, в номерах которых есть повторяющиеся цифры или интересные цифровые комбинации: например, три семерки.

"Спросом пользуются купюры, в которых цифры идут по порядку: от единицы до семерки. Или есть повторяющиеся цифры. Еще часто покупают купюры, серия в которых идет в алфавитном порядке", — пояснила нам днепрянка Оксана Грищенко.

КАРТИНЫ И СТАТУИ.

Отыскать в сети можно также редкие и удивительные статуи и картины. Стоимость формируется с учетом материала, размера, качества и возраста лота. Так, в Днепре можно купить антикварную европейскую картину "Беседы", выполненную на холсте маслом. Такой лот ценителям искусства обойдется в 9500 грн.

А если же вы любите немецкую живопись, коллекционеры готовы предложить вам картину "Монах с бокалом вина", написанную в первой половине XX столетия. Полотно размером в один метр будет стоить 16 500 грн.

Однако и это не ценовой предел в Днепропетровской области. В сети также продается картина нашего земляка Павла Гайко. Его работа 1946 года стоит 327 500 грн.

"О нем писали местные издания, а его полотна выставлялись в историческом музее имени Дмитрия Яворницкого. В музее и сейчас есть его работы. Картины из домашней коллекции автора. Рамка авторская, ручная работа", — пишет о своем лоте коллекционер Вячеслав.

Для ценителей объемных изваяний у антикваров есть примечательные лоты. Среди прочего можно найти старинную французскую статую "Кузнец" стоимостью в 26 000 грн. Украсить дом можно и немецкой фарфоровой статуей "Дитя солнца". Создана она в 1933 году и обойдется почитателям в 6000 грн.

Напомним, ранее мы писали о советах украинского антиквара Леонида Комского, который признал, что на рынке сейчас есть большой выбор различных товаров по низким ценам, и можно встретить действительно редкие вещи. Для желающих вложить деньги советует, прежде всего, живопись.

Ранее мы уже писали о том, как вложить деньги в антиквариат и искусство. Также сообщалось, что среди клиентов антикваров не стало ни одного депутата или чиновника.

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