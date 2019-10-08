Авария у общежития в Днепре: студентам разрешили забрать вещи

Фото: dp.informator.ua

Студентов НТУ "Днепровская политехника" впустят в аварийное общежитие, у которого произошел провал грунта. Об этом сообщает "Информатор".

В издании отметили, что утром 8 октября в мэрии состоялось заседание чрезвычайной комиссии, главным вопросом на котором был доступ студентов к зданию, чтобы те забрали личные вещи. Для этого разработают график доступа в общежитие группами и с маршрутами по зданию.

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Ранее мы писали, что после ЧП здание общежития находится под непрерывным наблюдением профильных служб. На доме установили специальные маячки, по которым следят за смещением фундамента.

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Напомним, 5 октября в Днепре под зданием общежития произошел провал грунта – на углу пятиэтажного здания просел асфальт и образовался провал глубиной около 1,5 метра. На первом этаже здания расположена аптека, на стенах которой уже есть большие трещины. Из здания отселили более 200 людей.

Кроме того, мы сообщали, что в Днепре из-за провала грунта у общежития университета "Днепровская политехника" ограничили движение транспорта – из-за этого город сковали пробки.

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