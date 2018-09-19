Автомобили, самолеты и животные: в Днепре мужчина создает причудливые скульптуры из отходов

В Днепре 41-летний Виталий Костоглодов дарит вторую жизнь отслужившей бижутерии, часам и даже пивным банкам. Из предметов, которые прежние владельцы решили отправить на утилизацию, мастер создает причудливые скульптуры. За четыре года Виталий создал из подручных материалов фигурки мотоциклов, автомобилей, лошадей, кораблей, паровозов и самолетов, которые успели разлететься по всему миру и обрели новых владельцев в США, Норвегии и Дании.

"Все началось с совета товарища, предложившего посмотреть работы американского художника, который, кстати, родом из Украины, – Дмитрия Христенко. Из настольных и наручных часов он создает транспорт. К примеру, металлический браслет превращается в покрышки транспорта, а циферблат служит диском. Он вдохновил меня, и я решил попробовать сделать нечто подобное. Сделал мотоцикл, после которого уже продолжил мастерить", - рассказывает мастер.

На изготовление одной фигуры у автора уходит от одного дня до недели. Виталий не использует чертежи и эскизы, все, как он подчеркивает, "идет из головы". Работы мастера украсили не один интерьер украинских ресторанов и попали в частные коллекции. Необычные работы востребованы за границей: там за них платят от 100 долларов. В Украине стоимость работ Виталия стартует от 200 гривен.

Напомним, одесситка Ирина Переверзева превращает гладкую морскую гальку в ярких рыбок и пушистых животных. Необычное хобби мастерица называет медитативным и благодаря ему за несколько лет обрела известность далеко за пределами Украины.

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