Автомобилистов Днепра зовут улучшить вождение в плохую погоду: участников ждут призы
Кроме того, водители смогут проявить свои способности в езде на большой скорости
Автомобилистов Днепра зовут улучшить свои профессиональные умения, а вместе с тем и потренироваться в контраварийном вождении. На трассе участников ждут фигуры и препятствия, пройдя которые они смогут более уверенно чувствовать себя за рулем в плохую погоду. Кроме того, водители смогут проявить свои способности в езде на большой скорости.
"Водителей ждет комбинация из зимних тренировочных фигур, которые помогут автомобилистам увереннее чувствовать себя в зимний период. Для того чтобы принять участие в тренировке, нужно иметь свой автомобиль любой регистрации. Главное, чтобы у него была действующая страховка, а у водителя — удостоверение категории "В", — рассказывает "Сегодня" глава Днепропетровского профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Михаил Тонконогий.
Участников также ждут призы и подарки от партнеров мероприятия. Тренировка состоится в субботу, 9 февраля, на вертолетной площадке трассы "Южный обход". Начало в 12:00. Участие в мероприятии бесплатное.
Год назад автомобилистов Днепра уже учили езде в гололед.
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