Банда полицейских из Павлограда год запугивала и пытала людей: фото

В группировку входили два руководителя отдела полиции

В Украине продолжают греметь скандалы, связанные с произволом работников правоохранительных органов. В Павлограде Днепропетровской области полицейские для повышения показателей заставляли людей совершать преступления.

Как рассказали в пресс-службе Государственного бюро расследований, в "полицейскую" банду входили два руководителя отдела полиции. "Работали" они с 2019 года и не брезговали никакими методами. Чтобы заставить людей совершать кражи, продавать наркотики и оружие, копы применяли психологическое давление и пытки. Кроме того, за преступления полицейские платили людям деньгами и наркотиками.

На данный момент ГБР задержало семь участников банды: начальника и заместителя Павлоградского отдела полиции, начальника сектора этого же отдела полиции и четырех оперативных работников.

В СБУ добавили, что оперативники провели более 20 обысков, изъяли материалы фальсифицированных дел, орудия пыток и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность полицейских.

Всем задержанным уже сообщили о подозрении в совершении ряда преступлений. В частности, досудебное расследование будут проводить по:

ч. 1 ст. 255 Уголовного кодекса Украины (Создание преступной организации с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также руководство такой организацией)

ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, сопровождавшихся насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств);

ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно или по предварительному сговору группой лиц);

ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами)

ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Ранее мы сообщали, что в Ивано-Франковске копы в отделении полиции унижали задержанных за уличную драку подростков.

А в отделении полиции в Кагарлыке Киевской области копы изнасиловали девушку.

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