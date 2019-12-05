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Банду вымогателей, заставивших жертву взять кредит, поймали в Днепре: видео

5 декабря, 19:52

Пострадавший под дулом пистолета оформил займ в одном из банков города

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Банду вымогателей схватили правоохранители в Днепре. Ловили прямо в центре города. Силовики окружили авто, силой вытащили водителя и пассажира, повалили на землю. При себе задержанные имели 25 тысяч гривен. Это деньги, которые молодые люди отобрали у своей жертвы, говорят следователи. Под дулом пистолета заставили мужчину взять кредит. Правоохранители подозревают: так ограбили не одного человека. Сейчас ищут возможных сообщников нападавших. Задержанным грозит до 7 лет тюрьмы.

Руководитель следственного отдела:

"Преступники вымогали у указанного гражданина под надуманным поводом возврата несуществующего долга. Так как в указанного гражданина указанных денег не было, они предложили ему обратиться в один из банков на территории города Днепра и взять там кредит".

Напомним, не так давно громкая спецоперация всколыхнула Винницу. Средь бела дня сотрудники спецподразделения КОРД задержали мужчину, которого подозревают в вымогательстве денег с фермера.

Также мы сообщали, что СБУ задержала вымогателей во главе с бывшим разведчиком Нацгвардии. В состав банды входили ранее судимые за совершение тяжких преступлений мужчины.

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Днепр банда вымогатели

Источник: Сегодня

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