Белая и без веток. В Днепре устанавливают оригинальную елку (фото)

В Днепре уже начали подготовку к новогодним праздникам – на Екатеринославском бульваре появилась первая елка в городе

В Днепре устанавливают новогоднюю елку / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре начали монтировать первую в городе новогоднюю елку. Каркас праздничного дерева появился на Екатеринославском бульваре.

Об этом сообщает "Информатор".

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Фото: "Информатор"

В этом году новогодняя елка в Днепре выглядит не привычно. У нее нет веток и зеленого окраса. Пока она представляет собой металлический конусный каркас с крупными шариками внутри.

Фото: "Информатор"

Это первая елка, которую устанавливают в Днепре в этом году, однако совсем скоро появятся и все остальные — в центре, парках, возле торговых центров.

Фото: "Информатор"

Днепр уже начали украшать к празднику

В Днепре уже начали украшать город к Новому году. Также на прилавках магазинов появились украшения, продаются первые елки.

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Пешеходную зону на улице Короленко частично перекрыли. Ее уже начали украшать.