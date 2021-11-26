Белая и без веток. В Днепре устанавливают оригинальную елку (фото)

В Днепре начали монтировать первую в городе новогоднюю елку. Каркас праздничного дерева появился на Екатеринославском бульваре.
Об этом сообщает "Информатор".
В этом году новогодняя елка в Днепре выглядит не привычно. У нее нет веток и зеленого окраса. Пока она представляет собой металлический конусный каркас с крупными шариками внутри.
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Это первая елка, которую устанавливают в Днепре в этом году, однако совсем скоро появятся и все остальные — в центре, парках, возле торговых центров.
Днепр уже начали украшать к празднику
В Днепре уже начали украшать город к Новому году. Также на прилавках магазинов появились украшения, продаются первые елки.
Пешеходную зону на улице Короленко частично перекрыли. Ее уже начали украшать.
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