Без пострадавших не обошлось: в центре Днепра мужчина устроил стрельбу

Сегодня, 24 ноября, в центре Днепра мужчина устроил стрельбу. Есть пострадавшие.
Об этом сообщает Днепровское районное управление полиции.
Что случилось
Работник строительной площадки и неизвестный мужчина начали ссориться. Из-за этого нарушитель достал травматическое оружие и начал из него стрелять в 52-летнего работника площадки.
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Обратился в полицию случайный свидетель. Пострадавшего доставили в больницу.
Как накажут виновника
По факту стрельбы в центре города полиция Днепра открыла уголовное производство.
По указанному факту следственные отделения полиции №7 открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит лишение свободы от 3 до 7 лет.
Стельба в Киеве
В Киеве возле Киево-Святошинского суда произошла стрельба.Как выяснилось, пострадавший мужчина получил три ранения: в ногу и спину.
По предварительным данным, пострадавший мужчина пришел на суд вместе со своим адвокатом. Как уточнили правоохранители, должно было слушаться дело о разбое.
Ранее мы писали:
- 7 июля в Голосеевском районе ранения получили два человека, в том числе полицейский.
- А 18 июля стреляли на Соломенке. Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением.