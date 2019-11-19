Бил девушек по лицу: в Днепре задержали уличного дебошира

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области

В Днепре полицейские задержали мужчину, который держал в страхе женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Он бил прохожих девушек в лицо прямо на улице.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, дебошира задержали 19 ноября, сразу после того, как ​​он ударил в лицо беременную. Очевидцы рассказали копам, что нападающий убежал в подъезд и спрятался в квартире.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Мужчину уже поймали и опрашивают в отделении полиции. Им оказался 32-летний местный житель. Всего его подозревают в семи нападениях на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

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