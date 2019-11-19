Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,14
26,7

Бил девушек по лицу: в Днепре задержали уличного дебошира

19 ноября, 15:52

Теперь мужчине грозит до пяти лет лишения свободы

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Днепре полицейские задержали мужчину, который держал в страхе женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Он бил прохожих девушек в лицо прямо на улице.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, дебошира задержали 19 ноября, сразу после того, как ​​он ударил в лицо беременную. Очевидцы рассказали копам, что нападающий убежал в подъезд и спрятался в квартире.

Фото: ГУНП в Днепропетровской области

Мужчину уже поймали и опрашивают в отделении полиции. Им оказался 32-летний местный житель. Всего его подозревают в семи нападениях на женщин в Амур-Нижнеднепровском районе. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, не так давно в Киеве прохожие задержали мужчину, который посреди улицы бросался с кулаками на пенсионера и двухлетнего ребенка. В результате стычки ребенка и дебошира, который, вероятно, находился под действием психотропных препаратов, доставили в больницу.

Также мы писали, что в Мелитополе водитель маршрутки избил пьяного пассажира. Водитель избивал ногами лежачего мужчину, который даже не сопротивлялся.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Днепр женщина задержание мужчина дебошир нападения

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделю
Ноябрь продолжает радовать: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в Украине
Доставайте пуховики: синоптик предупредила о похолодании в УкраинеУкраина
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дни
Заморозки ночью: какой будет погода в ближайшие дниУкраина
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркета
В Днепре пенсионерка устроила себе развлечение: каталась в тележке из супермаркетаДнепр
В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видео
В Днепре на ходу загорелся трамвай с пассажирами: появилось видеоДнепр
Две пенсионерки устроили заезд на тележке из супермаркета в Днепре: видео
Две пенсионерки устроили заезд на тележке из супермаркета в Днепре: видеоДнепр

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...