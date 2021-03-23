Бил головой о бетон: под Днепром мужчина жестоко избил 9-летнего обидчика сына (видео)

Под Днепром в Слобожанском мужчина избил 9-летнего мальчика на детской площадке, якобы защищая сына от обидчика. Журналист новостей "Сегодня" Всеволод Прокофьев выяснил все детали скандала.

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У Максима разбиты нос и губы, все лицо было в крови. На площадке дети поссорились и толкали друг друга, пока в ссору не вмешался взрослый.

"Страшно, не хочется еще раз это видеть", – говорит отец пострадавшего, показывая видео с камер наблюдения.

На нем видно, как к качелям подбегает крепкий мужчина и дает Максиму пинка, потом хватает и бьет головой о бетонный забор и наносит несколько ударов кулаком в лицо.

Только обидчик ушел, парень позвонил родителям. Те прибежали на помощь и ужаснулись.

"Он только плакал, заикался и ничего не мог сказать. Просто повторял: "Меня побил мужчина", – рассказывает мать пострадавшего мальчика Дарья Гольман.

Выяснилось, что обидчик – отец одного из мальчиков, который прибежал защищать сына. В тот день Максим пошел к друзьям на площадку у соседнего дома и там подрался с мальчиком, которого раньше даже не знал. Из-за чего – Максим пока не признается.

Видео: Сегодня

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На видео попало и начало ссоры: мальчишки толкаются у качели, затем – валяют друг друга по земле. Только утихла ссора, как из подъезда вылетел мужчина – папа восьмилетнего Влада.

"Они катались на качелях, и Влад начал вроде как в него песком кидаться", – говорит один из детей-очевидцев.

Семья Влада сюда переехала полгода назад, рассказали соседи, отцу – 46 лет.

"Нормальный человек, никаких конфликтов не было до того", – говорит местная консьержка.

Зачем он так жестоко избил 9-летнего ребенка, расспросить не удается – дверь журналистам не открыли.

"Пропал, не выходит на связь. За него на связь выходит жена, пытается договориться", – рассказывает отец пострадавшего Вячеслав Гольман.

Правоохранители открыли уголовное производство, мужчине грозит штраф или исправительные работы.

"Его доставили в отделение полиции и опрашивают. Сейчас мы ожидаем результаты СМЭ, чтобы установить точную тяжесть повреждений", – сообщила Алина Стадник, пресс-секретарь Днепровского районного управления полиции.

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Родители избитого Максима собираются добиваться, чтобы агрессивного взрослого наказали, потому что переживают, что его поступок повлиял на психическое состояние их ребенка – теперь мальчик, говорят, и шага боится ступить за порог.

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