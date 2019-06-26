Битва красками и Tayanna: как Днепр отпразднует День молодежи

Битва красками проводится в городе с 2013-го

Фото: Pixabay

В День молодежи, 29 июня, состоится фестиваль красок Kolir Fest. Горожан ждет увлекательная битва гипоаллергенными красками, а также концерт популярной украинской певицы Татьяны Решетняк, более известной под псевдонимом Tayanna.

Битва красками проводится в городе с 2013-го и традиционно собирает большое количество любителей веселья. Не нужно переживать, если испачкаетесь сухими красками, ведь они легко отстирываются, однако на всякий случай стоит надевать не новую одежду. Мероприятие состоится на Фестивальном причале в 17:00. А вечером на большой сцене выступит певица TAYANNA.

В городском совете также напомнили, что 29 июня с 16:00 до 22:00 на Сичеславской Набережной, в районе Фестивального причала, будет перекрыто движение транспорта. Жителей и гостей города просят планировать свой маршрут заранее с учетом этого обстоятельства.

В прошлом году в Днепре в День молодежи устроили яркий Kolir Fest. Молодежь осыпала друг друга разноцветными сухими красками.

Тем временем, в Одессе гуляет Сорочинская ярмарка.

А в Киеве готовятся к празднованию 23-й годовщины Конституции Украины. Киевлян и гостей города ждет ​​насыщенная программа праздничных мероприятий. В частности, согласно плану мероприятий, ожидается возложение цветов, проведение фотовыставок, показ научно-познавательных фильмов, концертные программы, пешеходная экскурсия, легкоатлетический пробег и тому подобное.

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