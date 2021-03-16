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Благодаря программе президента некоторые районы Днепропетровщины впервые получат КТ для спасения больных

16 марта, 12:03

Сергей Пономаренко Сергей Пономаренко

В настоящее время в регионе реконструируются 13 приемных

Больницы Днепропетровской области получат возможность намного быстрее спасать больных благодаря реконструкции приемных отделений, которая проходит в рамках президентской программы "Большая стройка".

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"По всей области обновляем приемные отделения больниц. Делаем их современными и комфортными для пациентов", – сообщил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

В настоящее время в регионе реконструируются 13 приемных – в Днепре, Покрове, Каменском, а также в Новомосковской центральной региональной больнице, где скоро появится круглосуточное отделение экстренной помощи. Здесь медики смогут принимать вдвое больше пациентов – около 100 в сутки.

По словам Резниченко, также здесь будет установлено новейшее диагностическое оборудование – цифровой рентген, аппараты УЗИ и ЭКГ, а также будут обустроены современные смотровые кабинеты, кабинеты врачей, лаборатория, травмпункт.

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Кроме того, впервые в Новомосковском районе появится компьютерный томограф. Как заявил гендиректор больницы Вадим Михайлюта, ранее больных, нуждающихся в экстренной диагностике, везли в областную больницу Днепра.

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"Отделение экстренной медпомощи будет самодостаточное и автономное. Появится втрое больше помещений. Специалисты будут работать 24 часа в сутки. Это очень важно – не будем терять "золотые минуты", от которых зависит жизнь пациента", – рассказал Михайлюта.

Сейчас в больнице ведутся внутренние работы.

Ранее заместитель руководителя Офиса президента, координатор программы "Большая стройка" Кирилл Тимошенко сообщил, что в текущем году будут реконструированы 177 приемных отделений по всей стране.

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Реконструкция приемных отделений является одним из направлений реализации президентской программы "Большая стройка". Недавно в Сети показывали фото, как достраивают отделения экстренной медпомощи в Ивано-Франковске и Коломые.

Также напомним, на Закарпатье почти готовы современные больницы.

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больницы Днепропетровская область медоборудование Большая стройка
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