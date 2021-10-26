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Боль в глазах и синяки на руках: душераздирающие фото из COVID-реанимации Днепра

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 октября, 09:46
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Особое обострение коронавируса наблюдается в последний месяц. Ситуация крайне тяжелая
Что происходит в реанимации Днепра. Фото: коллаж "Сегодня"
Что происходит в реанимации Днепра. Фото: коллаж "Сегодня"

Особое обострение коронавируса в Украине, в том числе и в Днепре, наблюдается в последний месяц — больше количество пациентов, более быстрое и непредсказуемое развитие болезни.

Что происходит в COVID-реанимации Днепра на сегодняшний день – показало издание "Наше мiсто".

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Ситуация крайне тяжелая

По словам заведующего отделением анестезиологии и реанимации Станислава Болтянского, каждая последующая волна кардинально отличается от предыдущей — меняется клиническая картина, группы риска.

"Например, раньше мы понимали, что если пациент молодой — он не в группе риска. Сейчас совсем по-другому", — рассказал Болтянский.

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В реанимации — ни одного вакцинированного

Изначально реанимация Больницы скорой помощи была рассчитана на 6 коек. Однако из-за большого количества больных, число пациентов может варьироваться. В среднем — от 28 до 30.

Из 25 находящихся на данный момент в реанимации человек, 21 — на искусственном вентилировании легких. Из них — ни одного вакцинированного.

"Очень много стало молодых. Вот сейчас лежит женщина 46 лет, мужчина 45 лет. Родственники приходят, говорят, что готовы все достать, всем помочь, но почему вы не вакцинировались?" — отметил медик.

Ситуация с коронавирусом в Украине

За прошлые сутки, 25 октября, в Украине зафиксировали 19 120 новых случая COVID-19.

Всего инфекцию подтвердили у 2 803 159 человек. За прошедшие сутки от COVID-19 умерли 7340 жителей Украины (всего – 64 936). Вылечить удалось 2 390 112 инфицированных (9738 – за последние сутки).

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