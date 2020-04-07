Массовое заражение коронавирусом в Днепропетровской области: подробности

Десятки людей инфицировались во время баптистской конференции в Першотравенске

В Днепропетровской области обнаружили 15 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Все пациенты обнаружены в 28-тысячном городе Першотравенск, где накануне подтвердились еще 6 случаев COVID-19. Об этом 7 апреля сообщили в пресс-службе городского совета.

Глава Днепропетровского областного совета Святослав Олейник объясняет это тем, что, несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране и мире, несколько сотен баптистов из разных стран провели в Першотравенске свою ежегодную конференцию.

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По словам Олейника, все инфицированные установлены и помещены под добровольный домашний карантин. При этом двое из них уже нарушили предписание не покидать свой дом и были оштрафованы.

На этом фоне областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям решила установить вокруг города дополнительные карантинные посты.

Городские власти обратились к жителям с просьбой сохранять спокойствие и без необходимости не покидать свои квартиры и дома.

Напомним, что по состоянию на 7 апреля в Украине коронавирусная болезнь COVID-19 была лабораторно подтверждена у 1462 человек. 45 из них спасти не удалось, а 28 уже выздоровели.

Ранее в Днепропетровской области заметили мужчину, который решил обойти запрет на прогулки в лесопарковых зонах, выгуливая там на поводке своего "домашнего питомца" – курицу.

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