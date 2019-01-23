Бомбу искали в ресторане Днепра

С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал заведения

Фото из открытых источников.

Бомбу искали в ресторане Днепра Журавель Максим //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8c3/f86/5c48c3f862cf3.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8c3/f86/5c48c3f862cf3.jpg 2019-01-23T21:45:33+02:00 Днепр С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал заведения

В Днепре минировали ресторан. Сообщение о заминировании одного из популярных в городе заведений общепита поступило на пульт правоохранителей в среду, 23 января. Как рассказали стражи порядка, неизвестный мужчина сообщил, что в ресторане, расположенном по ул. Баррикадной в Соборном районе города, находится взрывоопасный предмет.

Однако, прибыв на место происшествия и тщательно обследовав заведение и прилегающую к нему территорию, стражи порядка ничего угрожающего для жизни людей не обнаружили.

"С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал заведения. На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Напомним, Украину накрыла волна псевдоминирований зданий и объектов инфраструктуры. С начала года в полицию поступило более 1,5 тыс. таких сообщений. По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, за последний год число таких сигналов увеличилось минимум вдвое.

По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В эту сумму входят расходы на топливо, использование оборудования и оплата труда медиков, взрывотехников и прочих специалистов.

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный сообщил о минировании одного из крупных торгово-развлекательных центров на проспекте Академика Глушкова. Полиция эвакуировала из здания сотрудников и посетителей – около трех тысяч человек.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

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АВТОР: Журавель Максим Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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