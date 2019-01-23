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Бомбу искали в ресторане Днепра

Сегодня, 21:45

С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал заведения

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников.
Бомбу искали в ресторане Днепра //smm1.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/8c3/f86/5c48c3f862cf3.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/8c3/f86/5c48c3f862cf3.jpg Днепр С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал заведения

В Днепре минировали ресторан. Сообщение о заминировании одного из популярных в городе заведений общепита поступило на пульт правоохранителей в среду, 23 января. Как рассказали стражи порядка, неизвестный мужчина сообщил, что в ресторане, расположенном по ул. Баррикадной в Соборном районе города, находится взрывоопасный предмет.

Однако, прибыв на место происшествия и тщательно обследовав заведение и прилегающую к нему территорию, стражи порядка ничего угрожающего для жизни людей не обнаружили.

"С места происшествия эвакуировали посетителей и персонал заведения. На место выехала следственно-оперативная группа и взрывотехники. Решается вопрос об открытии уголовного производства", — сообщили в пресс-службе Днепровского отделения полиции.

Напомним, Украину накрыла волна псевдоминирований зданий и объектов инфраструктуры. С начала года в полицию поступило более 1,5 тыс. таких сообщений. По словам первого заместителя главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, за последний год число таких сигналов увеличилось минимум вдвое.

По подсчетам правоохранителей, каждый выезд экстренных и оперативных служб обходится бюджету в 20-30 тыс. грн. В эту сумму входят расходы на топливо, использование оборудования и оплата труда медиков, взрывотехников и прочих специалистов. 

Ранее мы писали, что в Киеве неизвестный сообщил о минировании одного из крупных торгово-развлекательных центров на проспекте Академика Глушкова. Полиция эвакуировала из здания сотрудников и посетителей – около трех тысяч человек.

Напомним, 1 января в Харьковской области ранее судимого 23-летнего парня задержали за "минирование" районного отделения полиции. Как стало известно, житель поселка Хотомля отмечал Новый год с друзьями, поспорил с ними и в результате со своего мобильного телефона позвонил в полицию и сообщил о минировании Волчанского райотдела.

Подозреваемого задержали, ему грозит тюремное заключение на срок до шести лет по статье "заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности".

эвакуация, минирование, взрывотехники

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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