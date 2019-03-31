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Бомбы искали в девяти избирательных участках Днепра

Сегодня, 17:56

Правоохранители провели проверку без эвакуации

Фото: AFP
Бомбы искали в девяти избирательных участках Днепра //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0b3/79d/5ca0b379d25af.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0b3/79d/5ca0b379d25af.jpg Днепр Правоохранители провели проверку без эвакуации

Полиция сегодня проверяла сообщение о заминировании девяти избирательных участков в Днепре. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Отмечается, что первые сообщения о заминировании поступили к правоохранителям в 14:30. Для проверки всех заминированных объектов на место выезжали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа. 

Правоохранители провели проверку без эвакуации, работа комиссий не прерывалась.

"Во время проверки никаких взрывчатых веществ или предметов обнаружено не было", – говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о заминировании участков.

В Комитете избирателей Украины со ссылкой на данные Нацполиции заявляют о 14 сообщениях о заминировании по Украине. Они не подтвердились. Но голосование прекращалось на определенный период на этих участках.

Ранее в Днепре неизвестные сообщили о заминировании метро.  Информация не подтвердилась.

Также мы писали, что на выборах в Днепропетровской области зафиксированы 83 нарушения. Все факты зарегистрированы, по ним проводится проверка.

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Тег выборы, нарушения, минирование, избирательные участки, выборы президента

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Сегодня

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