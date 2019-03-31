Бомбы искали в девяти избирательных участках Днепра
Правоохранители провели проверку без эвакуации
Полиция сегодня проверяла сообщение о заминировании девяти избирательных участков в Днепре. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Отмечается, что первые сообщения о заминировании поступили к правоохранителям в 14:30. Для проверки всех заминированных объектов на место выезжали сотрудники взрывотехнической службы, кинологи и следственно-оперативная группа.
Правоохранители провели проверку без эвакуации, работа комиссий не прерывалась.
"Во время проверки никаких взрывчатых веществ или предметов обнаружено не было", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт). Принимаются меры по установлению лица, сообщившего о заминировании участков.
В Комитете избирателей Украины со ссылкой на данные Нацполиции заявляют о 14 сообщениях о заминировании по Украине. Они не подтвердились. Но голосование прекращалось на определенный период на этих участках.
Ранее в Днепре неизвестные сообщили о заминировании метро. Информация не подтвердилась.
Также мы писали, что на выборах в Днепропетровской области зафиксированы 83 нарушения. Все факты зарегистрированы, по ним проводится проверка.
Напомним, журналисты "Сегодня" отобрали наиболее свежие и важные новости о том, как проходят выборы президента Украины. Самые интересные события, которые произошли уже с утра – в эксклюзивном материале на нашем сайте.
Напомним, ранее мы сообщали о том, как проголосовать на выборах правильно и без нарушений.
Сайт "Сегодня" ведет хронику с фото- и видеоотчетами, в которой внимательно следит за всеми событиями, связанными с президентскими выборами в 2019 году.
Смотрите спецвыпуски "Сегодня" на телеканале "Украина" в 15:00, 17:00, 19:00 и 23:00. В 19:00 журналисты всех наших корпунктов — и в Украине, и в мире — "встретятся" в прямом эфире студии "Сегодня. Итоги с Олегом Панютой", чтобы подвести предварительные итоги. Прямая трансляция будет доступна в наших соцсетях и на сайтах "Сегодня" и канала "Украина". А в номере газеты "Сегодня" в понедельник читайте итоговый материал.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Бомбы искали в девяти избирательных участках Днепра". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина выбирает президента: алкогольный карнавал, "жара" в Одессе и собака-звезда
Журналисты "Сегодня" сделали подборку последних новостей с избирательных участков
Во Львовской области глава избирательной комиссии испортила 180 бюллетеней
На бюллетенях были поставлены штампы "Выбыл"