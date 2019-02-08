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Борис Колесников отреагировал на решение о переименовании Днепропетровской области: страна уверенно сползает к диктатуре

Актуально
Сегодня, 16:21

По мнению Бориса Колесникова, не выслушав жителей Днепропетровской области, власть показала свое пренебрежение общественным мнением

Фото: пресс-служба Бориса Колесникова.
Фото: пресс-служба Бориса Колесникова..
Борис Колесников отреагировал на решение о переименовании Днепропетровской области: страна уверенно сползает к диктатуре //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/82f/f91/5c482ff91cd73.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/82f/f91/5c482ff91cd73.jpg Днепр По мнению Бориса Колесникова, не выслушав жителей Днепропетровской области, власть показала свое пренебрежение общественным мнением

Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников призвал депутатов всех уровней дать оценку решению парламента о переименовании Днепропетровской области. Об этом сообщает сайт Оппозиционного блока.

"Басни о децентрализации, которыми пять лет подряд кормила общество нынешняя власть, закончились вчера позорным голосованием по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую", – отметил оппозиционер.

По мнению Бориса Колесникова, не выслушав жителей Днепропетровской области, власть показала свое пренебрежение общественным мнением.

"Ручное вмешательство президента, когда замерзала Смела, и вчерашнее голосование в Верховной Раде по переименованию Днепропетровской области показывает, что страна уверенно сползает к диктатуре. Манипуляции и управление страной в ручном режиме недопустимы", – написал премьер-министр Оппозиционного правительства.

Борис Колесников призвал депутатов всех уровней Днепропетровщины дать оценку решению парламента о переименовании области.

Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографики с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.

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Тег Борис Колесников, Днепропетровская область, оппозиционное правительство

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