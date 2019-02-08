Борис Колесников отреагировал на решение о переименовании Днепропетровской области: страна уверенно сползает к диктатуре
По мнению Бориса Колесникова, не выслушав жителей Днепропетровской области, власть показала свое пренебрежение общественным мнением
Премьер-министр Оппозиционного правительства Борис Колесников призвал депутатов всех уровней дать оценку решению парламента о переименовании Днепропетровской области. Об этом сообщает сайт Оппозиционного блока.
"Басни о децентрализации, которыми пять лет подряд кормила общество нынешняя власть, закончились вчера позорным голосованием по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую", – отметил оппозиционер.
По мнению Бориса Колесникова, не выслушав жителей Днепропетровской области, власть показала свое пренебрежение общественным мнением.
"Ручное вмешательство президента, когда замерзала Смела, и вчерашнее голосование в Верховной Раде по переименованию Днепропетровской области показывает, что страна уверенно сползает к диктатуре. Манипуляции и управление страной в ручном режиме недопустимы", – написал премьер-министр Оппозиционного правительства.
Борис Колесников призвал депутатов всех уровней Днепропетровщины дать оценку решению парламента о переименовании области.
Отметим, что в рамках декоммунизации областной центр – Днепропетровск – был переименован в Днепр. Смотрите также инфографики с новыми названиями городов Украины после декоммунизации.
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