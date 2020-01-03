Бросила новорожденную дочь: в Кривом Роге ищут горе-мать (видео)

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В Кривом Роге Днепропетровской области ищут мать, которая бросила новорожденную дочку. Девочку нашли в подъезде дома, сообщает "Первый Городской".

Ребенка нашла местная жительница Оксана Фаустова. Девочка лежала на грязном полу, укутанная в старые вещи.

"Я шла к знакомому, набрала домофон. Зашла в подъезд и услышала плач. На полу лежал ребенок, замотанный в грязные тряпки. Поднялась к знакомому на 2 этаж. Увидели, что ребенок живой, вызвали скорую и полицию", – рассказала девушка.

Сейчас идут поиски матери малышки. Жители дома не знают, кто мог подкинуть ребенка, кто мог родить – тоже не припоминают. Копы уже начали расследование, открыто уголовное производство.

Тем временем малышку доставили в роддом № 1. Ранее врачи оценили состояние ребенка, как "средней тяжести". Если мать не выйдет на связь в ближайшую неделю, чиновники самостоятельно выберут имя, отчество и фамилию девочки.

Напомним, Апелляционный суд в Киеве отменил для пересмотра приговор Голосеевского райсуда в виде восьми лет тюрьмы горе-матери Владиславе Трохимчук, которая на 11 дней оставила без присмотра двух своих малолетних детей.

Также в столице мать-"кукушка" бросила детей ночью на улице, потому что они ей мешали.

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