Бросили на произвол судьбы: в Днепре спасают недоношенных малышей

В Днепре медики спасают недоношенную двойню. Как оказалось, к малышам не приходят родители.
Об этом сообщил на странице в Facebook благотворительный фонд "Для тебя".
Дети в тяжелом состоянии
Как рассказали волонтеры, двойня появилась на свет чуть больше месяца назад. Дети в тяжелом состоянии из-за недоношенности – у них не открывались легкие. Таким образом мальчика и девочку сразу перевели в палату интенсивной терапии.
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Мама больше месяца не приходит к детям
Волонтеры сообщили, что с мамой малышей все в порядке, но она приходила к детям всего один раз.
"Она посещала один раз мальчика, он в более стабильном состоянии, чем его сестренка, сказала, что придет на следующий день, но не пришла. Месяц медики скребли по сусекам, чтобы лечить детей, но их запасы иссякли, поэтому они обратились к волонтерам", – отметили в благотворительном фонде.
Как сейчас чувствуют себя дети?
Как оказалось, малыши родились 7-месячными. На сегодняшний день девочка находится в очень тяжелом состоянии. Она самостоятельно не дышит, ничего не ест и только через капельницу, так как организм не принимает еду.
Мальчик находится в отделении недоношенных детей. Он дышит самостоятельно, но слабенький – у него анемия.
К слову, у обоих детей дыхательная недостаточность.