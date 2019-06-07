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Бунт в колонии Днепропетровской области: стали известны подробности

7 июня, 12:00

Копы начали расследование беспорядков и открыли уголовное производство

Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы
Бунт в одесской колонии усмиряли спецназовцы. Фото: Думская

После бунта заключенных в Пятихатской колонии №122 в Днепропетровской области было открыто уголовное производство и проводится расследование.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции, производство открыто по статье "действия, дезорганизующие работу учреждений исполнения наказаний".

По данным Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний, в колонии группа негативно настроенных осужденных отказалась выполнять распорядок дня и выходить на вечернюю поверку.

"Недовольные соответствующим замечанием со стороны представителей администрации, заключенные подстрекали осужденных на групповое неповиновение, призывали к невыходу в столовую и невыполнению других мероприятий, предусмотренных распорядком дня. Осужденные подожгли матрасы, одежду, прикроватные тумбочки и стали требовать послабления режима содержания", – говорится в сообщении.

Работникам учреждения совместно с подразделениями ГСЧС возгорание удалось потушить. Обошлось без пострадавших среди осужденных и персонала, за медицинской помощью никто не обращался, и здания колонии не были повреждены.

Сейчас проводится оценка ущерба, нанесенного в результате поджога государственного имущества.

"С осужденными проведена разъяснительная работа. Специальные средства и физическая сила к осужденным не применялись", – заверили в управлении.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Желтоводского отдела полиции, проводятся следственные действия, устанавливаются организаторы и участники события. Сейчас принимаются меры по стабилизации оперативной обстановки.

Отметим, что ранее мы сообщали о главных причинах, по которым бунтуют украинские заключенные в тюрьмах, колониях и СИЗО. Оказалось, что беспорядки начинаются по указанию криминальных авторитетов или из-за жадности тюремщиков.


Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова назвала причиной бунта в колонии желание заключенных избежать массовых обысков на территории учреждения. Также она добавила, что в ходе беспорядков были захвачены шестеро заложников – трое медработников и трое сотрудников колонии.

Мы писали также, что, по словам самих заключенных, в ходе подавления бунта спецназовцы действовали "максимально жестко". При этом у внешних стен колонии была задержана "группа поддержки", состоящая из молодых людей, которую к месту событий направил один из криминальных авторитетов. 

Все подробности и видео о бунте в одесской колонии смотрите в материале сайта "Сегодня".

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Тег бунт, колония, заключенные, осужденные, Днепропетровская область

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Сегодня

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