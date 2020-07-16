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Был без маски: в Днепре водитель выбросил пассажира из маршрутки (видео)

16 июля, 14:07

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Парень не реагировал на замечания

В Днепре водитель маршрутного такси силой вытащил из автобуса пассажира без защитной маски. Инцидент произошел на маршруте №40.

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Видео опубликовали очевидцы в местном Telegram-канале.

Осторожно! На видео присутствует ненормативная лексика.

Видео: Telegram-канал "Х**вый Днепр"

По словам маршрутчика, парень не реагировал на его замечания и отказывался покидать транспортное средство самостоятельно. Предварительно, он находился в нетрезвом состоянии.

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Ранее мы сообщали, что в харьковском метро произошла драка из-за пассажира без маски. Инцидент произошел между станциями "Холодная гора" и "Южный вокзал".

Также напомним, из-за пассажиров-нарушителей масочного режима в Харьковской области почти на час задержался в дороге пригородный поезд №6015 Казачья Лопань – Харьков. На замечания и разъяснения железнодорожников пассажиры не реагировали, как и на напоминание по громкоговорителю о необходимости пользоваться защитными масками.

Кроме того, министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, кому и какие "светят" штрафы за отсутствие маски.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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