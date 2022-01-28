"Был очень порядочным человеком": что говорят в селе, где жил днепровский стрелок Артемий Рябчук

Парень устроил кровавую бойню, во время которой погибли 5 человек, еще 5 — получили ранения

Об Артемии Рябчуке только положительные отзывы/Коллаж: "Сегодня"

27 января в Днепре солдат Артемия Рябчук открыл огонь по своим сослуживцам, а также убил гражданскую женщину. Его задержали правоохранители, однако не сразу. Теперь стрелку грозит пожизненное заключение.

В селе Броска Измаильского района Одесской области, где жил Артем Рябчук, сайту "Сегодня" рассказали детальные подробности его биографии.

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Что известно о стрелке?

"Их семья приехала в село Броска в 1986 году из Измаила, — рассказала "Сегодня" староста этого села Светлана Москвич. — Знаю, что его мама посещала евангельских христиан-баптистов, его отец в свое время попал в аварию, получил инвалидность и умер в 2018 году".

В селе о парне говорят только положительное.

"Я врагу не пожелаю оказаться в ее положении. Для нас это шок! Никто не верил, — говорит Светлана Александровна. — Мальчишка характеризуется с нашей стороны, со школы, с техникума – положительно. Он был очень порядочным человеком, не пил, не курил, вел здоровый образ жизни. Был очень справедливым. Очень. Так его воспитали родители. Сейчас его мама уехала из села до сестры Артема, помогать, потому как у них родился ребенок".

На наш уточняющий вопрос о возможных причинах расстрела, Светлана Москвич ответила так:

"Он ушел в армию три месяца назад. Сейчас что-то случилось такое, чего он не выдержал. Может быть, какая-то несправедливость. Например, я читала, что там, в армии у них случился какой-то инцидент. Если Артем видел, что человека обижали, то мог заступиться", — говорит Светлана Москвич.

К этому староста добавила:

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"Может быть, его морально начали добивать, а он взялся за оружие, захотел обратить на себя внимание. Кстати, сегодня мне звонили люди с фермы, где он подрабатывал. Они не верят в то, что такое случилось. Когда другие ходили на дискотеки, он чувствовал ответственность за маму. В армию он попросился сам, чтобы иметь потом хорошую работу. Корень зла надо искать там, где он служил...", — сказала староста села Броска Светлана Москвич.

Детали ЧП

Инцидент произошел около 4-х часов утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.

Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и скорую. Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.

На месте происшествия погибли 5 человек, 5 – ранены.

Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.

Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".

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