Была на охоте: в Днепре на пляже заметили огромную змею (фото)

В Днепре на пляже местные жители обнаружили необычного посетителя – огромную змею.

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Фото пресмыкающегося на Приднепровском пляже опубликовали пользователи в группе "Приднепровский край" в Facebook. По словам очевидцев, змея в тот момент была на охоте: она поймала бычка.

Отметим, что в последнее время жители Днепра часто встречают этих необычных обитателей. Так, недавно змея заползла в квартиру на первом этаже многоэтажки. Женщина, которая нашла пресмыкающееся в одной из комнат квартиры, вызвала на место спасателей.

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Также большую змею заметили отдыхающие в одном из скверов Днепра. На место направили спасателей местной аварийно-спасательной части.

Кроме того, полутораметровую змею, которая ползала на дереве, нашли на территории детской площадки. С помощью специального инструмента специалисты ГСЧС отловили змею и вывезли за пределы населенного пункта.

Кстати, мы рассказывали, что ученые в Южной Америке обнаружили подтверждение того, что первые 70 миллионов лет своего развития змеи обладали небольшими, но идеально сформированными задними лапами.

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