Инцидент произошел ночью, но к утру коммунальщики успели откачать воду

Центр Днепра из-за прорыва трубы едва не затопило грязью 2019-07-31T18:33:51+03:00 Днепр Инцидент произошел ночью, но к утру коммунальщики успели откачать воду

Центр Днепре едва не затопило грязью после прорыва водопровода. Авария произошла ночью на участке, где как раз идет реконструкция улицы Короленко.

Вода быстро наполняла канаву, где прокладывали коммуникации, ее уровень достигал полутора метров.

На место происшествия жители вызвали полицию и коммунальщиков, чтобы грязью не залило улицу. К утру воду откачали, а ремонтные работы продолжаются.

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Напомним, ранее в Киеве в результате прорыва канализации возникли перебои в движении трамваев недалеко от станции метро "Черниговская" – нечистоты затопили трамвайные пути.

Ранее сообщалось, что в центре Киева на улице Деловой произошел прорыв трубы и провал асфальта. Пострадавших в результате ЧП нет, однако над местом провала "завис" автомобиль Mitsubishi.

Не так давно в Мелитополе произошел порыв канализационного коллектора – в негодность пришла старая чугунная труба диаметров 400 миллиметров.

Также в Киеве по улице Соломенской прорвало трубу и из-под земли стал бить сильный "фонтан", а в сети появилось яркое видео, на котором можно увидеть, что прорыв случился прямо на парковке, где стояли несколько автомобилей, а сам "фонтан" образовался точно между двумя иномарками. Напор воды достигал около десяти метров в высоту, а куски асфальта разлетались во всей стороны и засыпали крышу близстоящего автомобиля.

Ранее мы сообщали, что в столице после возобновления подачи горячей воды прорвало 300 труб:

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