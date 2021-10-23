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Цены на жилье в Днепре: квартиры на вторичном рынке подешевели

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор раздела Киев
23 октября, 06:00
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Стоимость упала не на всю недвижимость, 1-комнатные и 2-комнатные подорожали
Стоимость на квартиры упали
Стоимость на квартиры упали / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре цены на жилье вторичного рынка снизились в среднем на 0,2%. Стоимость упала с 957 до 955 долларов за квадратный метр.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Цены на жилье

  • 1-комнатные подорожали на 0,1% (с 992 долл/м2 до 993 долл/м2);
  • 2-комнатные подорожали на 1,4% (с 967 долл/м2 до 980 долл/м2);
  • 3-комнатные упали на 1,7% (с 897 долл/м2 до 882 долл/м2);
  • 4-комнатные снизились на 2,6% (с 1074 долл/м2 до 1046 долл/м2).

Были проанализированы 9031 выставленных на продажу квартир – общая площадь 583 447 м2.

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Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

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"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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