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Четыре дня без еды и воды: в Кривом Роге спасли брошенную хозяином собаку

Сегодня, 15:34

Истощенного пса нашли в лесополосе у города


В лесополосе вблизи Кривого Рога Днепропетровской области нашли привязанного к дереву пса. Собака был в истощенном состоянии, но его удалось спасти. Нашли ли хозяина животного – узнавали журналисты "Сегодня".

Когда собаку нашли, она уже четверо суток не ела, была обессилена и никого к себе не подпускала. Из-за того, что стафф-терьер был в наморднике, местные не смогли его накормить. После приезда полиции собаку забрали в криворожский "Центр обращения с животными". Пса туда привезли в очень тяжелом состоянии: было много ран от железного намордника, укусов клещей и обезвоживание. Еще один день таких пыток, как говорят ветеринары, спасти животное не удалось бы.

Как выяснилось, в свое время пса воспитал кинолог и он знает все команды. По данным местной полиции, владельцем животного оказался местный житель, находящийся на лечении в психоневрологическом диспансере. Также в полиции узнали, что собаку зовут Дэном и ему восемь лет. Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает. А вот психика животного после такой человеческой жестокости – сломлена. Теперь с собакой постоянно работает кинолог. К своему бывшему хозяину Дэн уже не вернется: ему будут искать новый дом и заботливого хозяина на всю жизнь.

Также ранее мы писали о том, как в Черниговской области семья променяла город на село ради спасения животных

Кроме того, не так давно постоянный участник акций в защиту животных Виталий Дейнега рассказал в комментарии сайту "Сегодня"почему важно защищать животных.

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Тег собака, Кривой Рог, пес, Днепропетровская область, спасение животных

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