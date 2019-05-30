Чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в в 2000 долларов США

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела

Фото: Pixabay

В городе Днепр полиция задержала чиновника городского совета на взятке в 2000 долларов США. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сегодня, 30 мая, сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Днепропетровской местной прокуратуры № 3 задержали заместителя начальника отдела.

Напомним, в Киеве на взятке задержали двух налоговиков. Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС. По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

Напомним, что в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.

​



Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в в 2000 долларов США". Другие Новости Днепра смотрите в блоке "Последние новости"