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Чиновника горсовета Днепра поймали на взятке в в 2000 долларов США

30 мая, 18:38

Правоохранители задержали заместителя начальника отдела

Фото: Pixabay

В городе Днепр полиция задержала чиновника городского совета на взятке в 2000 долларов США. Об этом сообщает департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Сегодня, 30 мая, сотрудники Управления защиты экономики в Днепропетровской области Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Днепропетровской местной прокуратуры № 3 задержали заместителя начальника отдела. 

Напомним, в Киеве на взятке задержали двух налоговиков. Задержанными оказались замначальника и следователь одного из отделов столичного ГУ ГФС. По данным следствия, указанные лица требовали 12 тысяч долларов у исполнительного директора одного из предприятий Одессы за возвращение изъятых при обысках документов и прекращение уголовного преследования.

Напомним, что в Житомире сегодня сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью СБУ разоблачили на взятке начальника сектора Управления администрирования таможенных платежей, руководителя и главного государственного инспектора одного из таможенных постов Житомирской таможни Государственной фискальной службы.

Также недавно главного финансиста Львовской мэрии заподозрили во взяточничестве – чиновника задержали с поличным на получении денег.


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Тег взятка, взяточничество, чиновник, взяточник

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