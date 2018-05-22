Чиновники ГФС "умыли" государство на 12 млн грн несуществующим молоком

В Днепре разоблачены должностные лица Государственной фискальной службы, действия которых нанесли государству ущерб в сумме более 12 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

Сообщается, что главный государственный ревизор-инспектор и заместитель начальника одного из отделов районного Днепре Государственной налоговой инспекции Главного управления ГФС в области обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление служебным положением).

"В течение 2015-2016 годов сельскохозяйственный производственный кооператив, используя специальный режим налогообложения, осуществлял операции по поставке молочной продукции, хотя фактически к определенным законодательством критериям такой категории налогоплательщиков не подпадал и не являлся производителем молочной продукции. В результате использования специального режима налогообложения, предприятие не доплатило в бюджет денежные средства в сумме более 12 200 000 грн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что должностные лица ГУ ГФС в области умышленно нарушили требования Налогового кодекса Украины, исказив налоговую отчетность, чем нанесли государству ущерб на указанную сумму.

Теперь им сообщено о подозрении в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.

Накануне сообщалось, что в Днепре бизнесмен обманул горсовет на 100 тысяч гривен.

Также в Днепре судят банду ремонтников дорог. В Днепропетровской области задержали четырех граждан, которых подозревают в махинациях во время выполнения дорожных работ. Они нанесли государству ущерб в более 4,3 миллиона гривен.

А в Харькове бизнесмен инсценировал кражу товара и обманул страховщиков на миллион.