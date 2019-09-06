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Рейды по маршруткам Днепра: ржавые автобусы чиновники отправили на ремонт

6 сентября, 12:56

Журавель Максим

Проблемными местами в городских маршрутах оказались люки и сидения

Чиновники устроили массовые проверки маршруток в Днепре

Чиновники устроили массовые проверки маршруток в Днепре / Фото: М. Журавель, Сегодня

В мэрии Днепра, где чиновники устроили масштабные проверки маршруток, пообещали, что после ревизии нерадивые перевозчики уйдут с маршрутов.

Ранее мы сообщали, что в мэрии инициировали рейды, благодаря которым проверяют состояние городских автобусов и за две недели удалось выявить массу нарушений. Выяснилось, что некоторые маршрутки попросту не могут перевозить людей из-за качества подвижного состава, однако делают это, других же и вовсе снимают с работы и отправляют на капремонт.

Чтобы уйти от ответственности, нерадивые водители предлагают инспекторам взятки, а некоторые убегают от проверок.

Во время ревизии чиновники и специалисты начисляют автомобилям баллы, оценивая состояние транспорта и комфорт поездки. Если автобус получил менее двух – его рекомендуют не использовать на маршруте до устранения неполадок.

"Большая часть проблем касается сидений. Очень часто они грязные, не прикрученные, с затертой или рваной обивкой. Вторая по "популярности" проблема — люки, которые не открываются либо не закрываются, а случается, что закрываются не плотно", — рассказал "Сегодня" заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючко.

Во время последней инспекции, которая состоялась 4 сентября, машины некоторых перевозчиков и вовсе были сняты с маршрутов. Чтобы решить вопрос быстро, не создавая проблем для горожан, чиновники в спешном порядке ищут новых исполнителей, которые смогут обслуживать маршруты.

Однако сделать это, по словам перевозчиков, оказалось сложно, ведь в городе нет новых перевозчиков, а старых с каждым днем становится все меньше. Также в гараж были отправлены три автобуса – они оказались далеки от идеального состояния.

По словам Васючко, решили заменить перевозчиков на маршрутах № 7, 21 и 54. На этих маршрутах нарушается график движения и плановое задание. Подвижной состав также не соответствует требованиям: в салоне количество мест не соответствует заводскому стандарту, что опасно для пассажирских перевозок.

К слову, меньше всего баллов набрали маршруты № 18, 19, 20, 27, 34 и 119. Отметим, что информация о рейдах публикуется в электронном документе, доступ к которому имеют все горожане. Выпустить бусы на линию перевозчики могут лишь после того, как устранят выявленные недочеты.

"На устранение проблем в салоне обычно уходит несколько дней. А вот покраска и поварка кузовов занимает больше времени, поскольку приходится стоять в огромных очередях, так как мастеров хороших мало", — поделился с "Сегодня" глава профсоюза автомобилистов и автоперевозчиков Днепропетровской области Михаил Тонконогий.

Некоторые автопредприятия, после того как якобы устранили недочеты, приглашают инспекторов на повторную проверку, которая в итоге оказывается безрезультатной.

"А тем временем АТП начали пригонять машины, которые набрали недостаточно баллов и были сняты с маршрутов, на повторные проверки. У всех есть критерии оценивания и понимание, как проходит осмотр, но... Мы уже осмотрели повторно 19 автобусов, и ни один из них не набрал необходимый минимум. Все та же ржавчина, отпадающие сиденья, неработающие люки", — подчеркивает Иван Васючко.

Сами же водители на инспекции реагируют нейтрально.

"Они уже никак не относятся к проверкам. Когда проверяющие угрожают, что маршрут отберут, водители ухмыляются. Из них кто-то спокойно уйдет на пенсию, а кто-то уедет на заработки в Европу. Водитель — профессия сложная и очень дефицитная", — добавляет Михаил Тонконогий.

Напомним, ранее "Сегодня" сообщали о том, что по всей Украине регулярно вспыхивают недовольства услугами перевозчиков. Так, например, в Харькове водитель маршрутки на ходу потерял сознание.  В другой машине во время движения из дверей выпал пассажир. Два чрезвычайных происшествия случились на протяжении одной недели.

Также жители Днепра массово жалуются на грязные маршрутки. По городу курсируют автобусы с засаленными сиденьями и мусором в салоне.

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маршрутки Днепр чиновники проверки

Источник: Сегодня

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