Число заболевших в Днепре школьников возросло: более 20 детей попали в больницу

В Днепре кишечную инфекцию обнаружили в 25 учеников школы № 62, 21 из них находятся в больнице. Об этом говорится в оперативной информации Департамента здравоохранения населения Днепровской городского совета на странице в Facebook.

"По состоянию на 14.30 текущего дня заболели 25 детей с предварительным диагнозом: острая кишечная инфекция. В лечебных учреждениях города находится 21 ребенок, один ребенок находится на лечении в условиях дневного стационара, трое детей выписаны в удовлетворительном состоянии", – информируют в горсовете.

На данный момент все дети находятся под постоянным наблюдением врачей и получают необходимое лечение в полном объеме. Состояние детей стабильное, тяжелобольных нет.

Ранее мы писали, что по факту заболевания учеников уже открыли уголовное производство по ст. 325 УК Украины ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений"). Как рассказали в горсовете Днепра, в больницы на данный момент госпитализировали сразу 18 учеников. Им поставили предварительный диагноз – острая кишечная инфекция.

Кроме того, в школе в Днепре специальная комиссия проводит проверки для выяснения причин инцидента.Также инцидент прокомментировал мэр Днепра Борис Филатов. По его словам, если причиной госпитализации детей окажется отравление, то виновные будут отвечать в полной мере.