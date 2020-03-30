COVID-19 в Днепре: в каких больницах будут лечить зараженных

Для инфицированных определили шесть медучреждений

В Днепре для госпитализации и лечения зараженных новым коронавирусом людей определили шесть больниц. Их уже обеспечили всем необходимым, сообщает Национальная служба здоровья Украины.

Итак, инфицированные COVID-19 будут лежать в следующих медучреждениях:

городская клиническая больница №4 (745 койко-мест, 1 инфекционное койко-место, 9 аппаратов ИВЛ, 2 места изоляции)

городская клиническая больница №6 (235 койко-мест, 155 инфекционных койко-мест, 4 аппаратов ИВЛ, 26 койко-мест изоляции)

городская клиническая больница №16 (350 койко-мест, 1 инфекционное койко-место, 8 аппаратов ИВЛ, 1 койко-место изоляции)

городская клиническая больница №21 имени профессора Е. Г. Попковой ( 256 койко-мест, 180 инфекционных койко-мест, 6 аппаратов ИВЛ, 30 мест изоляции)

городская детская клиническая больница №6 (479 койко-мест, 1 инфекционное место, 9 аппаратов ИВЛ, 1 место изоляции)

Днепропетровская областная клиническая больница имени Мечникова (1175 койко-мест, 60 инфекционных койко-мест, 90 аппаратов ИВЛ, 8 мест изоляции).

Также больницы для зараженных определили в области. В регионе пациентов будут лечить в Кривом Роге (городская больница №7 и инфекционная больница №1), Новомосковске (центральная городская больница), Первомайске (городская больница), Синельниково (центральная городская больница) и Каменском (городская больница №7).

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Ранее мы писали, что в Украине для госпитализации пациентов с коронавирусом определили 240 больниц, которые первыми будут принимать инфицированных.

Отметим, что на данный момент в Украине новым коронавирусом заразились 480 человек.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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