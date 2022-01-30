Давняя душевная травма? Почему солдат мог устроить кровавую бойню в Днепре

Солдат Артемий Рябчук, который устроил кровавую бойню в Днепре, после задержания вел себя неадекватно. Экс-советник главы МВД Валерий Поцелуйко считает, что у парня могла быть давняя душевная травма, которая могла сыграть ключевую роль в день трагедии.
Об этом Поцелуйко заявил в эфире канала "Украина 24".
Эксперт уточнил, что заранее такие психологические проблемы заметить практически невозможно.
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"У него могло быть состояние сильного душевного волнения, которое он переживал раньше. А слова или какие-то действия могли стать тригерами, и в это время конкретное это состояние сильного душевного волнения могло возобновиться, и он мог совершить преступление", – объяснил Поцелуйко.
При этом он уточнил, что точную причину трагедии пока называть рано, ведь о состоянии парня должны сказать медработники, а не другие эксперты.
Вел себя неадекватно?
Некоторые психиатры уже заявили, что на видео видно, якобы в Рябчука не было волнения во время преступления. Однако экс-советник главы МВД считает иначе, поскольку во время допроса парень вел себя неадекватно.
"Его разговор после задержания указывает на то, что он неадекватно ведет себя. Он улыбается, я бы сказал, что это и есть последствия посттравматического синдрома", – сказал Поцелуйко.
Коротко о ЧП
- Инцидент произошел около 4:00 утра 27 января. Солдат караульной службы взял автомат АК-47 и патроны к нему, а затем открыл стрельбу. В это время в помещении было 22 солдата.
- Двое успели выбежать на улицу и набрать по телефону полицию и "скорую". Злоумышленник сбежал, но его уже задержали копы.
- На месте происшествия погибли пять человек, еще пять – ранены.
- Стрелявший – солдат срочной службы Рябчук Артемий Юрьевич 2001 года рождения. По данным силовиков, парень родом из Одесской области.
- Как стало известно "Сегодня", солдат служил в НГУ с осени прошлого года. Был задействован в охране "Южмаша".
- После задержания Артемий рассказал, как убивал сослуживцев. Одной женщине он выстрелил в голову, потому что та не давала ему ключи от дверей.
- Вскоре после трагедии военные начали открыто рассказывать об ужасах во время службы в этой части. По словам мужчины, командиры доводили срочников до самоубийства, затем скрывали факты и даже получали повышение.