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Дегустация книжек и игра на 100-метровых трубах. Как прошел GOGOLFEST в Днепре (видео)

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 октября, 12:07
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GOGOLFEST с 2017 года начал путешествовать по Украине, сейчас он вошел в пятерку лучших фестивалей Европы
В Днепре отгуляли GOGOLFEST
В Днепре отгуляли GOGOLFEST / Фото: Коллаж: Сегодня

В Днепре прошел GOGOLFEST. В центре современной культуры украинцам показали спектакли и документальные фильмы от европейских художников. Среди них и перформанс от шотландского режиссера.

Об этом сообщают новости "Сегодня".

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Перфоманс "Обучение из будущего"

"Перформанс "Обучение из будущего" – это соединение танца, видео и новейших технологий. Это своеобразный способ общения искусственного интеллекта с людьми через танец. Танцовщица здесь именно в роли киборга. А 3Д-технологии, видео, хореография, музыка и даже стелы этого зала объединились в единую аудио-видеоинсталляцию", – сказал режиссер Колетт Садлер.

Впервые перфоманс представили в Эдинбурге еще в 2017 году, но из-за пандемии не смогли привезти в Украину раньше. В этом году ленту показали в Берлине, Токио и в Днепре.

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"Дегустация книжек"

Для каждого мероприятия был свой зал: образовательный, цифровой и голубой. Там читали лекции об искусстве и попробовали книги "на вкус".

"Эксклюзив в том, что само пространство создано как некий инструмент. Он посвящен украинской литературе, чтению, как процессу его популяризации. Команда актеров сделала видео, что интересно, это абсолютно такая инновационная технология в театре", – отметил автор проекта "Дегустация книжек".

От такой диджитализации искусства зрители были в восторге.

Что еще было на фестивале?

На Речном вокзале разместили произведения искусства из мусора. Также были мастер-классы, перформансы и лекции.

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Инсталляции создали из пластика, ленты и скотча. Кто-то скажет – хлам, но для художников – это инструменты и источник вдохновения. Там, на речном вокзале, под открытым небом днепряне смогли собрать свои арт-фигуры.

Настоящей изюминкой фестиваля стал перформанс на заводе им. Карла Либкнехта. Там зазвучали стометровые трубы. На них сыграли оперу и показали спектакль "Тру" – сочетание светового шоу, балета и оперных песнопений.

"Там используется поэзия Лины Костенко, Шевченко, это как бы сжатая история Украины. Ну и с надеждой, как мечтой о завтрашнем дне. Хочется открывать что-то новое, хочется сделать так, чтобы был "ВАУ-эффект" с одной стороны", – сказал режиссер Владислав Троцкий.

И желающих попасть на спектакль было немало. Несмотря на то, что до последнего не знали, что им покажут. Говорят, ждали действительно феерического шоу, и не зря.

Что такое GOGOLFEST?

GOGOLFEST - это международный фестиваль современного искусства, который демонстрирует и объединяет в одном временном промежутке современные театр, музыку, кино, перформансы, образовательную, визуальную и детскую программы.

Он основан в 2007 году и до 2017 года проходил в Киеве, а с 2017 года начал путешествовать по Украине. Фестивали уже прошли в Днепре, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске и Виннице. У каждого города есть свой GOGOLFEST, он адаптируется под локальную специфику и созвучен энергетике места, где проходит.

В 2019 году GOGOLFEST вошел в пятерку лучших фестивалей Европы (EFFE Awards 2019-2020).

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