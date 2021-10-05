Дегустация книжек и игра на 100-метровых трубах. Как прошел GOGOLFEST в Днепре (видео)

В Днепре прошел GOGOLFEST. В центре современной культуры украинцам показали спектакли и документальные фильмы от европейских художников. Среди них и перформанс от шотландского режиссера.
Об этом сообщают новости "Сегодня".
В Киеве состоится фестиваль искусства и моды Kyiv Art & Fashion Days. Почему стоит пойти
Перфоманс "Обучение из будущего"
"Перформанс "Обучение из будущего" – это соединение танца, видео и новейших технологий. Это своеобразный способ общения искусственного интеллекта с людьми через танец. Танцовщица здесь именно в роли киборга. А 3Д-технологии, видео, хореография, музыка и даже стелы этого зала объединились в единую аудио-видеоинсталляцию", – сказал режиссер Колетт Садлер.
Впервые перфоманс представили в Эдинбурге еще в 2017 году, но из-за пандемии не смогли привезти в Украину раньше. В этом году ленту показали в Берлине, Токио и в Днепре.
"Дегустация книжек"
Для каждого мероприятия был свой зал: образовательный, цифровой и голубой. Там читали лекции об искусстве и попробовали книги "на вкус".
"Эксклюзив в том, что само пространство создано как некий инструмент. Он посвящен украинской литературе, чтению, как процессу его популяризации. Команда актеров сделала видео, что интересно, это абсолютно такая инновационная технология в театре", – отметил автор проекта "Дегустация книжек".
От такой диджитализации искусства зрители были в восторге.
Что еще было на фестивале?
На Речном вокзале разместили произведения искусства из мусора. Также были мастер-классы, перформансы и лекции.
Инсталляции создали из пластика, ленты и скотча. Кто-то скажет – хлам, но для художников – это инструменты и источник вдохновения. Там, на речном вокзале, под открытым небом днепряне смогли собрать свои арт-фигуры.
Настоящей изюминкой фестиваля стал перформанс на заводе им. Карла Либкнехта. Там зазвучали стометровые трубы. На них сыграли оперу и показали спектакль "Тру" – сочетание светового шоу, балета и оперных песнопений.
"Там используется поэзия Лины Костенко, Шевченко, это как бы сжатая история Украины. Ну и с надеждой, как мечтой о завтрашнем дне. Хочется открывать что-то новое, хочется сделать так, чтобы был "ВАУ-эффект" с одной стороны", – сказал режиссер Владислав Троцкий.
И желающих попасть на спектакль было немало. Несмотря на то, что до последнего не знали, что им покажут. Говорят, ждали действительно феерического шоу, и не зря.
Что такое GOGOLFEST?
GOGOLFEST - это международный фестиваль современного искусства, который демонстрирует и объединяет в одном временном промежутке современные театр, музыку, кино, перформансы, образовательную, визуальную и детскую программы.
Он основан в 2007 году и до 2017 года проходил в Киеве, а с 2017 года начал путешествовать по Украине. Фестивали уже прошли в Днепре, Мариуполе, Херсоне, Ивано-Франковске и Виннице. У каждого города есть свой GOGOLFEST, он адаптируется под локальную специфику и созвучен энергетике места, где проходит.
В 2019 году GOGOLFEST вошел в пятерку лучших фестивалей Европы (EFFE Awards 2019-2020).
Читайте также:
- Два дня музыки, танцы и сурдоперевод: на острове Хортица отгудел фестиваль ZOUND-2021
- Мэр Тернополя пригрозил закрыть "Файне місто" из-за антихристианского выступления Batushka: организаторы ответили
- Российская группа под овации украинцев и кричалку "Путин х**ло" спела хит в Тернополе (видео)
- 20 коллективов со всей Украины устроили фестиваль шуточных и срамных песен