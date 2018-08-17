День Независимости в Днепре: авиашоу, забег в вышиванках и музфест

Празднование Дня Независимости в Днепре и области пройдет с размахом. Так, в планах организаторов торжеств будет не только традиционное возложение цветов к памятнику Тараса Шевченко, забег в вышиванках и концерт творческих коллективов на Фестивальном причале. В поселке Майское, например, планируют установить рекорд, а в субботу, 25 августа, в Мелиоративном для горожан устроят фестиваль электронной музыки. "Сегодня" узнала, где и как днепряне смогут отпраздновать День Независимости.

ЗАБЕГ НА ФЕСТИВАЛЬНОМ. 24 августа Днепр будет праздновать по-домашнему и со спортивным азартом, так как старт празднествам в 9:00 даст забег в вышиванках. Спортсменов, а также всех желающих приобщиться к марафону, будут ждать на Фестивальном причале на ул. Сичеславская Набережная. Участников ждет пять различных казацких дистанций: на 100, 500, 1000, 2500 и 5000 метров.

Кроме того, помериться силами и ловкостью можно будет и во время казацких игр и эстафет. Стоимость участия в забеге составляет 350 грн, дополнительно придется заплатить за медаль финишера и казацкие игры — по 150 и 250 грн соответственно. А уже в 14:00 горожан начнут развлекать концертом, на котором будут выступать творческие коллективы. По словам организаторов, гостей праздника также будут ждать сувениры.

АВИАШОУ. Музыкальный концерт и авиашоу "Свободное небо" традиционно пройдут на аэродроме в поселке Майское. Празднование начнется с 10:00 фестивалем воздушных змеев, после которого пройдет официальное открытие праздника — ознаменовано оно будет приземлением самого большого флага в Украине.

"В этом году мы планируем установить рекорд — самое массовое поднятие флага Украины. Во время шоу ориентировочно около 3000 человек одновременно поднимут над головами желтые и синие таблички, формируя тем самым "картинку" флага", — рассказывает советник председателя Днепропетровской области Ольга Горб.

После поднятия флага начнется грандиозное авиашоу, во время которого пилоты самолетов будут создавать в небе сложные воздушные фигуры. А уже в 15:30 на главной сцене аэродрома поздравлять с Днем Независимости будет популярный украинский певец Dzidzio.

Будет чем заняться на празднике и самым маленьким зрителям — специально для них организуют детскую зону с надувными горками и батутами, среди угощений — сладкая вата, а веселить их будут аниматоры.

А вот для взрослых приготовили целый гастрономический пир: днепряне смогут отведать шашлык из мяса страуса, жареную картошку, чебуреки и овощи на гриле. На аэропраздник гостей будут подвозить автобусы из Днепра, Павлограда и Синельникова. Для тех гостей, кто решит поехать на праздник собственным транспортом, будет работать парковка на 10 000 мест. Расположена он в 700 метрах от аэродрома.

Отметим, что в прошлом году празднование тоже проходило в поселке Майское, где собрало порядка 25 000 человек.

МУЗФЕСТ. Продолжить празднование горожане смогут и 25 августа в поселке Мелиоративное. Там в 12:00 стартует фестиваль электронной музыки и еды. Состоится он на территории завода крафтового пива Fanatic Brewing Center.

Мероприятие будет проходить нон-стоп, для выступления артистов установят две сцены. В концерте примут участие более 30 диджеев из Европы и Украины.

В рамках мероприятия также состоится фестиваль уличной еды. Горожан будут развлекать танцами и созданием 3D-моделей. Билет на мероприятие обойдется в 500—600 грн.

В поселок Мелиоративное из Днепра можно будет добраться от автостанции "Новый центр" (Ул. Глинки, 1).

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