Депутаты Днепра выбирают украинские курорты и джунгли Амазонки

"Сегодня" выяснила, почему мэр Днепра не боится крокодилов и за что его зам любит Харьков

На прошлой неделе днепровские избранники провели последнюю летнюю сессию и отправились на заслуженный отдых. В нынешнем году дорогим заграничным курортам депутаты днепровского горсовета предпочли отдых в Украине, отправившись греть кости на побережье Черного и Азовского морей. А вот градоначальник Днепра Борис Филатов решил отправиться в джунгли Амазонки, где вместе с супругой отметил годовщину свадьбы.

"Сегодня" выяснила, где власть имущие провели лето, сняв на время строгие деловые костюмы.

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Летний отпуск мэр Днепра Борис Филатов отправился проводить с супругой в Южной Америке, где чета отметила серебряную свадьбу.

"Мы отмечаем наш юбилей в джунглях Амазонки среди диких племен. Ведь после 25 лет брака человеку уже не стоит ничего бояться. Ни людоедов, ни крокодилов", — написал на своей странице в соцсети ироничный мэр.

Исполняющая обязанности заммэра Днепра Яника Мерило отпуск провела вместе с сыном в родной Эстонии. Хотя чиновница и отмечает, что в это время не отходила от телефона, решая рабочие вопросы.

"Отдыхала я примерно неделю, но скорее это можно назвать удаленной работой. Съездила с сыном к маме в Эстонию. А пару последних дней отдыха проведу в Харькове. У меня там живут друзья. Сыну очень нравятся экопарк Фельдмана, парк Горького и конечно же Superior (гольф-клуб. — Авт.), которым гордился бы любой город", — рассказывает "Сегодня" Яника Мерило.

Яника Мерило ездила к маме в Эстонию и планирует поездку в Харьков. Фото: Facebook.com

А вот заместитель главы депутатской фракции "Наш край" Руслан Вишневецкий отдает предпочтение украинским курортам. Вместе с семьей он отдыхал в поселке Кирилловка Запорожской области, где осваивал водный спорт и стрельбу из лука.

"Сегодня мы должны понимать, что для преодоления экономического кризиса ни в коем случае нельзя вывозить деньги из страны. Поэтому в очередной раз решил ехать отдыхать на украинский курорт", — рассказал нам народный избранник.

Руслан Вишневецкий. В Кирилловке осваивал стрельбу из лука. Фото: Facebook.com

Депутат от политической партии "Самопомич" Александр Лыгин в отпуске сиденье роскошного Jaguar сменил на автобусное кресло, отправившись в Бердянск общественным транспортом.

"Отдыхаю там не первый год. Нравится море, пляж, инфраструктура. И еще важный фактор: с точки зрения дороги, оптимально провести летний отпуск с годовалой дочерью", — делится с "Сегодня" Александр Лыгин.

Александр Лыгин отправился в украинский Бердянск на автобусе с годовалой дочкой. Фото: Facebook.com

Не преминула сделать фотоочет об отдыхе в сети и член депутатской фракции "Наш край" Елена Степанян, которая не призналась, где отдыхала, подчеркнув лишь, что провела время с пользой.

"Отдыхала у моря — изумрудного и манящего. Была в полном дзене, для гармонизации мира вокруг. Время провела с пользой для здоровья. Медитировала", — скромничает депутат.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" расспросил представителей туристической отрасли, как изменились направления летних путешествий украинцев и цены в этом году. Ведь такие поездки планируются заранее и, несмотря на то, что лето еще не наступило, общую картину вполне можно понять по забронированным местам.

Кроме того, мы писали, можно ли недорого отдохнуть этим летом и вложиться, учитывая питание, проживание и проезд, в 10 тысяч гривен.