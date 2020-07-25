Держали на привязи в собачьем ошейнике и пытали: в Кривом Роге спасли похищенного мужчину

В Кривом Роге мужчину незаконно удерживали на привязи и пытали, чтобы получить деньги. Полицейские уже задержали злоумышленника.

Как написали на сайте Нацполиции, свидетель рассказал правоохранителям, что его сосед удерживает человека на привязи в собачьем ошейнике и бьет его. В ходе проверки информации правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу.

"Как установили полицейские, мужчину похитил знакомый из подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез в собственную квартиру. В доме надел на мужчину ошейник и привязал. В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда вскоре поехал и похитил ценные вещи", - говорится в сообщении.

За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла уголовные производства по трем статьям.

Напомним, в Одессе Служба безопасности Украины задержала членов группировки "Лоту Гули", которые пытались похитить человека. Злоумышленники собирались, угрожая убийством, "выбивать" из потерпевшего крупную сумму.

Также мы писали, как под Киевом несколько человек, угрожая оружием, затолкали мужчину в автомобиль Volkswagen Transporter и увезли в неизвестном направлении . На территории Киево-Святошинского района и соседних регионов области ввели спецоперацию "Перехват".

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