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Десятки голодных и измученных собак спасли зоозащитники Днепра

26 мая, 03:44

Ферму издевательств пенсионерка так удачно спрятала, что даже соседи ничего не замечали


Десятки голодных и заброшенных собак спасли зоозащитники Днепра от хозяйки-мошенницы. Пенсионерка держала собак для заработка: продавала щенков-полукровок как породистых. Ютились животные в металлических клетках. Ферму издевательств так удачно спрятала, что даже соседи ничего не замечали.

Сотрудники "Зооконтроля" выносят из дома металлические клетки. В каждой – по шесть-семь собак.

За спасательной операцией следят потрясены соседи. Они даже не догадывались, что происходит за забором этого двора.

Более тридцати собак в частном доме держала семидесятилетняя пенсионерка. В тесных клетках. Выпускала только больных. Они просто бегали по комнатам. Вместе со щенками.

В комнатах грязь и вонь. Корма нет. Владелица зарабатывала на четвероногих – рассказали зоозащитники. Причем – мошенничала: сводила беспородных с несколькими породистыми. А потом продавала щенков как чистокровных.

"Это те маленькие собачки, которых люди покупают на рынках как йорков, как мопсиков, как чихуахуа. Вот эти вот маленькие карманные красивые собачки по 300 грн. Люди покупают, проходит полгода и они понимают, что это не чихуахуа, эти все собачки потом оказываются в приютах", – говорит Марина Балоховец, зоозащитница.

Зоозащитники не сознаются, кто указал на мошенницу. Однако среагировали мгновенно: приехали спасать собак вместе с полицией и коммунальщиками.

Хозяйка дома сбежала, только увидела незваных гостей. Изымать животных пришлось без нее.

Наказание за пытки не заставит себя ждать - уже даже власти города знает о нечеловеческом отношении пенсионерки к животным.

"Для нас первоочередной задачей было освободить из этого кошмара животных. А сотрудники патрульной полиции, и участковый инспектора будут разбираться с данной гражданкой", – говорит Михаил Лысенко, заместитель городского головы Днепра.

Собак ловили по всему двору. Повезут к ветеринарам. Четвероногие – больные и истощенные. Даже тех, кто вынашивает щенков, владелица морила голодом.

Нескольких собак уже передали в приют. Других – увезли в специализированное коммунальное предприятия. Здесь животных стерилизуют, вылечат и сделают прививки. И будут искать им заботливых хозяев.

Напомним, в Волынской области зоозащитница спасла от жестокой смерти троих лисят. Животных продавали в интернете, как приманку для обучения охотничьих собак. Женщина перекупила малышей у продавца и передала их в Луцкий зоопарк.

Ранее супруги из Кропивницкого спасли мини-свинку от нападения собак в центре города. Теперь заботятся и ищут ее прежнего владельца, или новую семью. "Они как кошечки, такие маленькие, и за ушком можно почесать, и щеки вот откормили какие", – говорит хозяйка.


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