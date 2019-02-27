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Детский сад №165 в Днепре получит вторую жизнь: установят теплый пол и новую систему отопления

Сегодня, 22:58

Вскоре рядом с садиком появятся детская и спортивная площадки

После ремонта. Яркие краски. Фото: adm.dp.gov.ua
После ремонта. Яркие краски. Фото: adm.dp.gov.ua.
Детский сад №165 в Днепре получит вторую жизнь: установят теплый пол и новую систему отопления //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/6f8/646/5c76f8646af7f.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/6f8/646/5c76f8646af7f.png Днепр Вскоре рядом с садиком появятся детская и спортивная площадки

В Днепре для детворы создают комфортные условия пребывания в садиках. Так, в городе приступили к реконструкции 165-го сада на пр-те Гагарина. Здание не видело ремонта полвека. За это время детский сад успел изрядно обветшать: в комнатах было холодно и сыро, текла крыша и плохо работало отопление. Теперь дошкольное учреждение получит вторую жизнь. Строители уже заменили кровлю, окна и внутренние коммуникации.

"От старого здания подрядчики оставили только стены. Теперь в детском саду новая электрическая сеть, система отопления и водоснабжения. В игровых — теплый пол. Для детей с инвалидностью обустроили пандус и отдельный санузел. Учли и пожарную безопасность — в обновленном заведении установили огнестойкие окна и двери", — отметили в пресс-службе облгосадминистрации.

Вскоре рядом с садиком появятся детская и спортивная площадки. Посещать сад смогут 120 детей.

Напомним, одесситам вернут часть денег за частные детсады. Участниками программы могут стать все жители, которые отчисляют налоги в городскую казну.

Напомним, в апреле прошлого года в Минздраве рассказали, какие документы нужны для поступления ребенка в детсад. Для посещения заведения дошкольного образования родителям нужно предоставить справку с заверением факта, что ребенок здоров.

В прошлом году в Днепре 60 малышей в возрасте от трех до шести лет оказались в осаде полиции. Стражи порядка отрабатывали на детях террористическую угрозу и хотели сделать тренировки максимально реальными. А вот реальными оказались истерики и ужас родителей, которые не понимали, что происходит. Теперь готовят иск в суд.

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Тег Днепр, детский сад, реконструкция, детсад

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АВТОР:

Журавель Максим

Источник:

Сегодня

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