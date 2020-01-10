Для очистки воздуха: в Днепре мужчина бесплатно раздает семена павлонии

В Днепре местный житель Дмитрий Долинский бесплатно раздает соседям семена павлонии.

По словам мужчины, он делает это, чтобы воздух региона стал чище, сообщает "Ранок з Україною".

Реклама

Садовод утверждает, что растение отлично адаптируется к местному климату и будет не только его украшать, но поможет и в очистке воздуха. Начинать выращивать саженцы можно уже сейчас, а в мае – высаживать молодые деревья.

Напомним, ранее мы сообщали о том, как из-за аномально теплой погоды в столичном парке "Победа" разбушевался бобер. Животное начало точить местные ивы. Впрочем, сотрудники коммунального предприятия заявляли, что особого вреда парку он не наносит, а его присутствие свидетельствует о том, что вода в местных водоемах очень чистая.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптики рассказали, какой будет погода в Киеве в первые дни 2020 года. Сначала прогнозируется солнечная погода, но к концу недели столицу накроют мокрый снег и дождь.

Напомним, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама