Дмитрий Шевчик: Кривому Рогу нужны перемены в инфраструктуре

Городу Кривой Рог в Днепропетровской области необходимы серьезные перемены инфраструктуры. Об этом заявил гендиректор ЧАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" Дмитрий Шевчик в эфире проекта "Украина выбирает" на телеканале "Украина 24".

"Общее желание инфраструктурных перемен. Так, чтобы город выглядел красиво. Это, наверное, первый такой большой блок. Здесь много чего. Транспортная составляющая необходима городу современная, так как город у нас протяженный, семь районов. Нужно иметь возможность комфортно добираться из одного района в другой район", – считает он.

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Кроме того, по словам Шевчика, город нуждается в качественной медицине и образовании.

Также Дмитрий Шевчик говорил, что его сферу деятельности определил родной город. По его словам, Кривой рог – очень промышленный и трудовой город.

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