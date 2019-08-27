Продажа школьной формы в Днепре: распродажи на рынке и выбор в онлайн-магазинах

Многие днепряне в выборе школьной формы отдают предпочтение рынку / Фото: М. Журавель, Сегодня

Родители днепровских школьников штурмуют рынки и магазины в преддверии 1 сентября – цены на канцтовары и школьную форму к концу августа традиционно растут.

Сейчас только классический костюм для старшеклассника обойдется в 2000 грн. При этом стоимость товаров значительно разнится в зависимости от места. К примеру, идентичные предметы одежды могут по-разному стоить на рынке, в торговых центрах и онлайн-магазинах.

"Сегодня" выяснили, во сколько обойдутся сборы ребенка в школу и где выгоднее всего делать покупки.

КАНЦТОВАРЫ — НА РЫНКЕ.

На центральном рынке Днепра "Озерка" многолюдно. Узкие проходы между прилавками забиты покупателями, ведь до нового учебного года осталось меньше недели.

Девочки, смущаясь, примеряют блузки и юбки на улице за небольшой ширмой, подбирают себе наряд посовременней, в то время как их родители обсуждают, где будут покупать другие школьные принадлежности.

По сравнению с онлайн-магазинами и супермаркетами выгоднее покупать канцтовары на рынке (см. инфографику). При этом желающие сэкономить на вещах могут воспользоваться акционными предложениями или попасть на распродажи.

"Мы продаем костюмы старого образца с широкими, сейчас уже не модными штанами и старыми пиджаками. Весь костюм обойдется в 800 грн, отдельно можно взять брюки — стоят они 100 грн. А вот современные, модные костюмы у нас стартуют от 2400 грн. Рубашка отдельно стоит 400 грн, бабочка и галстук — 120 грн", — рассказывают "Сегодня" в одном из магазинов "Озерки".

Для девочек тоже есть скидки. На распродаже желающие могут купить сарафан или блузку за 150 грн, юбку – за 200-450 грн. Выгоднее здесь брать и обувь: кожаные туфли до 36-го размера обойдутся в 600 грн, а кроссовки на физкультуру – в 650 грн.

Продавцы гарантируют качество, ссылаясь на натуральный материал обуви и довольных клиентов. Очередь стоит и в отдел канцтоваров. Обычный дневник в мягкой обложке стоит на рынке 50 грн, в твердой обложке и с изображением супергероев — 100 грн.

При этом "внутренности" дневника особенно не отличаются. Чтобы приодеть чадо к школе и снабдить необходимым, на рынке придется выложить около 8000 грн.

ОНЛАЙН И МАРКЕТ.

Полки товаров для детей постепенно пустеют, а консультанты учтиво советуют, где еще можно успеть выхватить пиджак или блузку. В сравнении с рынком одеть ребенка куда выгоднее именно в магазине. Классический набор для первоклассника горожанам обойдется почти в 5000 грн, наряд для девочек — чуть больше 3000 грн.

"Мы семья со средним достатком и канцелярию покупаем в небольших магазинчиках. У нас двое детей: первоклассник и семиклассник. Стартовый набор (тетради, альбомы, фломастеры, карандаши. — Авт.) обошелся нам почти в 600 грн, с учетом того, что готовальня, простые карандаши и еще некоторые вещи у нас остались с прошлых лет. При этом тетради придется докупать, так же, как и обложки для тетрадей и учебников", — делится с нами днепрянин Виктор Рябушко.

Он также подчеркнул, что одежда для ребенка — еще один удар по семейному бюджету.

"Чтобы одеть ребенка, придется выложить еще около 4000 грн. А когда их двое с рюкзаками и канцелярией, мы переходим барьер в 10 000 грн. Ощутимый удар по семейному бюджету", — сетует Виктор Рябушко.

Менее выгодно покупать товар не выходя из дома. Хотя ассортимент в онлайн-магазинах гораздо шире, однако и цена в них на порядок выше. Классический костюм для мальчика, туфли и одежда для физкультуры затянут на 6000 грн.

Это без учета канцтоваров и сменных рубашек. При этом полный комплект одежды для девочки обойдется родителям почти в 7000 грн.

Также предлагаем вам узнать о самых главных тенденциях школьной формы в 2019-м году.Даже если в учебном заведении вашей дочери не обязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

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