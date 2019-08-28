"Интеллект" и "Новая школа": в Днепре за парты сядут около 100 тысяч детей

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В понедельник, 2 сентября, школьники Днепра, которых родители собирают к 1 сентября, вернутся в учебные заведения. По данным департамента гуманитарной политики городского совета, нынешней осенью в школы пойдут около 100 тысяч детей, из них 10 880 – первоклассники.

Как рассказала заместитель начальника городского управления образования Елена Яковенко, большинство первых классов, 287, будут учиться по программе "Новая украинская школа", а оставшиеся 78 будут получать знания по нетипичным образовательным программам.

Первоклашки 55 классов будут учиться по программе "Интеллект Украины", 14 — "Росток", семь — "На крыльях успеха" и две — по вальдорфской педагогике.

"Новая украинская школа — это не только о начальном образовании. Она охватывает и управление образованием, и его организацию, и сотрудничество с родителями, и структуру школы, и новые стандарты", — отметил директор учебно-воспитательного комплекса № 99 Владимир Гончаров.

Кроме того, в 74 школах откроют 274 инклюзивных класса, где будут учиться 358 учеников с особыми потребностями.

Напомним, ранее мы сообщали об основных тенденциях школьной формы в 2019 году.Даже если в учебном заведении вашей дочери необязательно носить строгую форму, то все равно придется купить повседневную одежду.

Узнайте также, во сколько в этом году обойдется собрать ребенка в школу:

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